“20 ударов ножом по голове и лицу”. Стали известны подробности убийства и обезглавливания девочки под Харьковом

13.05.2020, 4:54, Новости дня

Жительница поселка Подворки Харьковской области, которую подозревают в жестоком убийстве 13-летней дочери, нанесла ей не менее 20 ударов ножом по голове и лицу. Это следует из постановления Ленинского районного суда Харькова об избрании меры пресечения, которое 6 мая опубликовано в Едином реестре судебных решений Украины.

Подозреваемую задержали 30 апреля в 5.17 на одной из улиц Харькова, куда она дошла из Подворок пешком. Она была голой, в одной руке держала нож, в другой – пакет, в котором находилась отрезанная голова ребенка. Обезглавленное тело нашел дядя погибшей.

Следователи считают, что женщина действовала “на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, с преступным умыслом, направленным на лишение жизни”.

В материалах подчеркивается, что девочка умерла на месте, после чего ее мать, вероятно, отделила голову от тела.

Подозреваемая не работает, у нее нет постоянного источника заработка и устойчивых связей, говорится в постановлении. Ленинский суд Харькова арестовал ее на 60 суток.