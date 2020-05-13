 

Главврача больницы в Днепропетровской области уволили за самовольную выписку 15 пациентов с коронавирусом

13.05.2020, 4:54, Новости дня

В Кривом Роге Днепропетровской области главного врача 4-й городской больницы уволили за самовольную выписку 15 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом “Радио Свобода” сообщил директор департамента здравоохранения городского совета Константин Мурашко.

По информации чиновника, 21 пациент и шестеро медработников учреждения находились на самоизоляции в здании больницы, так как контактировали с инфицированной женщиной.

“У всех у них взяли анализы. 15 из них были выписаны на амбулаторное лечение, несмотря на то, что на тот момент уже прошли результаты ПЦР-тестов с подтвержденным COVID-19”, – говорит Мурашко.

Он отмечает, что действия главного врача будет расследовать специально созданная комиссия.

“Выписанным уже предложено стационарное лечение в инфекционной больнице, одна пациентка в настоящее время туда переведена”, – добавил руководитель департамента здравоохранения.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,22 млн человек, из них более 288,3 тыс. умерли, а 1,47 млн вылечились.

По состоянию на 12 мая коронавирус подтвержден у 16 023 украинцев, из них 425 умерли, а 3373 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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