Минздрав забраковал украинские тесты на коронавирус – СМИ

13.05.2020, 4:54, Новости дня

Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины забраковал ПЦР-тесты на коронавирус, произведенные украинским предприятием “Укргентех”. Об этом говорится в письме центра от 7 мая, текстом которого располагает издание LB.ua.

“По результатам верификации методики одношаговой полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией с использованием тест-системы Detection Kit for 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) RNA (PCR-Fluorescence Probing) производства ООО “Укргентех”… данная система признана не верифицированной”, – сообщили в ЦОЗ.

В ходе проверки, которую проводили две лаборатории, оказалось, что чувствительность и специфичность тест-системы не соответствуют значениям, заявленным производителем, сказано в письме, адресованном главному санитарному врачу Украины, председателю Гослекслужбы и фирме-производителю.

“Учитывая результаты верификации, использование такой тест-системы не может осуществляться в учреждениях здравоохранения для этиологической диагностики COVID-19”, – утверждает центр.

Письмо подписано и.о. директора учреждения Владиславом Збанацким.

24 апреля Офис президента заявил о закупке первых 200 тыс. отечественных ПЦР-тестов, которые должны были отправить в регионы. Говорилось о выпуске еще 400 тыс. тест-систем.

27 апреля глава Минздрава Максим Степанов говорил, что количество ПЦР-тестирований на коронавирус в сутки в Украине будет увеличено до 10 тыс. в сутки.

С начала вспышки эпидемии в Украине провели 187 307 исследований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции. Зафиксировано 16 023 случая COVID-19, 425 человек умерли, а 3373 выздоровели.