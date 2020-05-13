 

Минздрав забраковал украинские тесты на коронавирус – СМИ

13.05.2020, 4:54, Новости дня

Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины забраковал ПЦР-тесты на коронавирус, произведенные украинским предприятием “Укргентех”. Об этом говорится в письме центра от 7 мая, текстом которого располагает издание LB.ua.

“По результатам верификации методики одношаговой полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией с использованием тест-системы Detection Kit for 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) RNA (PCR-Fluorescence Probing) производства ООО “Укргентех”… данная система признана не верифицированной”, – сообщили в ЦОЗ.

В ходе проверки, которую проводили две лаборатории, оказалось, что чувствительность и специфичность тест-системы не соответствуют значениям, заявленным производителем, сказано в письме, адресованном главному санитарному врачу Украины, председателю Гослекслужбы и фирме-производителю.

“Учитывая результаты верификации, использование такой тест-системы не может осуществляться в учреждениях здравоохранения для этиологической диагностики COVID-19”, – утверждает центр.

Письмо подписано и.о. директора учреждения Владиславом Збанацким.

24 апреля Офис президента заявил о закупке первых 200 тыс. отечественных ПЦР-тестов, которые должны были отправить в регионы. Говорилось о выпуске еще 400 тыс. тест-систем.

27 апреля глава Минздрава Максим Степанов говорил, что количество ПЦР-тестирований на коронавирус в сутки в Украине будет увеличено до 10 тыс. в сутки.

С начала вспышки эпидемии в Украине провели 187 307 исследований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции. Зафиксировано 16 023 случая COVID-19, 425 человек умерли, а 3373 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / Число участников «Бессмертного полка – онлайн» превысило 1,2 млн человек

07.04 / Трамп: ВОЗ облажалась

21.04 / Вирусолог предупредил любителей фастфуда о риске из-за коронавируса

02.05 / В одном из крупнейших стационаров России коронавирусом заразилось более 100 медиков. Врачи работают в обычных масках и строительных очках

10.04 / В мире от COVID-19 умерли более 95 тысяч человек

08.05 / В Молдове российский кредит на €200 млн признали неконституционным

24.04 / В РФ обвинили Украину в кощунстве из-за блокирования резолюции ООН о снятии санкций из-за коронавируса

07.05 / Индия дозаказала у РФ вертолеты Ка-31

16.04 / В МВФ готовы увеличить размер помощи Украине

10.05 / Украинский борец решил преподать Усику «урок» после шутки в Сети

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска