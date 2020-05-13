Мнение: Пожары в реанимациях: Нельзя новые ИВЛ испытывать на живых людях

13.05.2020, 4:50, Разное

Сотрудники СК ко всему привыкли, но даже они немного «охренели» от первоначальной информации. Два пожара в реанимациях, где лечили больных на ИВЛ. Прокурорские: «В больнице Святого Георгия четыре пациента умерли из-за пожара – отравление угарным газом, причина смерти пятого – отключился, коротнув, видимо, аппарат ИВЛ». Их «тестировали». Они новые, потому что на производстве «ускорили процесс производства». Что?! Да-да. Читайте.

Оба аппарата и в Санкт-Петербургскую больницу Святого Георгия, где произошел пожар 12 мая, и в Московскую 50-ю больницу им. С. И. Спасокукоцкого в Москве, где 9 мая случился пожар, поставили с одного завода – «для тестирования». Хотя какое тестирование на живых людях? О тестировании говорить поставщик. «Авента» работает с 2012 года. Давно прошла все тесты. Но ее не любили ставить в больницах, делая предпочтения импорту. Были проблемы, говорят, но аппараты успешно чинили – техники говорят, часто иностранными деталями. А именно эти аппараты, которые вызвали пожар, в больницах стали использовать буквально на днях, 2 мая в Петербурге (дата изготовления «Авента-М» – 24 апреля) – раньше только зарубежные, «Гамильтон» и «Чрит Бейгер». В начале мая в больнице им. С.И. Спасокукоцкого в Москве (дата изготовления – тоже конец апреля).

Короткое замыкание привело к воспламенению кислородной смеси. Медсестра говорит, пожар распространился мгновенно. Вспышка, потом дым, и все 16 квадратных метров реанимации охвачены огнем и дымом. Медсестра побежала за огнетушителем, чтобы потушить загоревшийся аппарат. А врач реаниматолог в это время в палате отключил подачу кислорода. Медик попробовал сам потушить пожар, но стал терять сознание и приказал всем уйти из палаты и выводить остальных людей. Врачи и медсестры успели выкатить большинство больных в коридоры и спасти их от огня, однако вспыхнувший кислород не дал эвакуировать четверых лежащих на ИВЛ пациентов, все они погибли.

АО «Уральский приборостроительный завод», где делают «Авента-М», уже приостановил производство, поставки, принес соболезнования семьям погибших и сообщил, что «идет следствие». Но по московским и питерским клиникам уже развезли за последнюю неделю больше двухсот таких аппаратов. А всего за апрель, нарастив скорость, их выпустили аж 700 штук. Хотели как лучше, понятное дело.

АО «УПЗ» – дочка «Ростеха». Поставки в Санкт-Петербурге осуществляла ООО «Медиком» – тендер на поставку медоборудования в Питере выиграла «СПБ ПТП МЕДТЕХНИКА», в Москве – другая фирма, которая тоже постоянно побеждает в тендерах на поставки медоборудования в столице. Иностранные ИВЛ, которые раньше не пользовались повышенным спросом, именно сейчас стали активно заменять отечественными.

Нужно срочно проверить все больницы, где уже стоят эти аппараты. И сами аппараты – на новое тестирование, и электросети – на повышенный уровень нагрузки.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/2865