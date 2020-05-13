Власти США решили временно не использовать российские аппараты ИВЛ

13.05.2020, 4:30, Новости дня

Власти Соединенных Штатов приняли решение изъять со складов и не использовать российские аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М» до выяснения причин возгорания в больнице в Санкт-Петербурге, информирует Агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA).

«В начале апреля РФ отправила в США партию медицинской аппаратуры, включая аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-M». В то время в Нью-Йорке и Нью-Джерси прогнозировалась острая нехватка аппаратов ИВЛ, поэтому аппараты доставлялись на склады, принадлежащие двум штатам», – приводит текст сообщения FEMA РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что в результате стабилизации ситуации с коронавирусом аппараты оказались не востребованы и не были развернуты в больницах, однако были сохранены в резерве на случай ухудшения ситуации в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

«В целях предосторожности штаты возвращают вентиляторы (аппараты ИВЛ – прим. ВЗГЛЯД) в FEMA. Результаты расследования, проводимого российскими властями в связи с пожаром в Санкт-Петербурге, поможет нам принять решение относительно любого будущего использования аппаратов ИВЛ», – отмечается в сообщении.

Напомним, во вторник утром в Петербурге произошел пожар в больнице Святого Георгия, где лечат больных коронавирусной инфекцией. Погибли пять человек. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Причиной пожара называется загоревшийся аппарат искусственной вентиляции легких.

До этого вечером 9 мая произошел пожар в Городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве, где также есть корпус для лечения больных коронавирусом.

Аппараты ИВЛ, ставшие вероятной причиной пожаров в медучреждениях Москвы и Петербурга, были изготовлены на одном заводе. После произошедшего в Ленинградской области временно приостановили использование аппаратов ИВЛ уральского завода. Ростех начал разбираться в ситуации.