Мнение: Мы с Чарли на самоизоляции…
13.05.2020, 4:25, Разное
Ровно месяц назад рано утром 12 апреля я уехал из Москвы… К вечеру доехал до Казани…
Прошел месяц самоизоляции. И месяц работы на удаленке. Ежедневные планерки по Zoom… И десятки звонков по WhatsApp и Telegram для сбора информации и подготовки текстов для «Новой».
Чарли самоизоляцией очень доволен. Потому что все всегда рядом, дома, никто никуда не уезжает…
Каждый день Чарли гуляет в ближайшем лесу…
А днем Чарли валяется на травке во дворе:
Так и живем…
Источник: Ирек Муртазин
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