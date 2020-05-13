Мнение: Мы с Чарли на самоизоляции…

13.05.2020, 4:25, Разное

Ровно месяц назад рано утром 12 апреля я уехал из Москвы… К вечеру доехал до Казани…

Прошел месяц самоизоляции. И месяц работы на удаленке. Ежедневные планерки по Zoom… И десятки звонков по WhatsApp и Telegram для сбора информации и подготовки текстов для «Новой».

Чарли самоизоляцией очень доволен. Потому что все всегда рядом, дома, никто никуда не уезжает…

Каждый день Чарли гуляет в ближайшем лесу…

А днем Чарли валяется на травке во дворе:

Так и живем…