Новое невежество

13.05.2020, 4:23, Разное

Как создаются фейки о коронавирусе: технологию раскрывает фольклорист Александра Архипова.

Антрополог, автор бестселлера о советских анекдотах и мифах Александра Архипова (РАНХиГС) с коллегами собирает коллекцию фейков о коронавирусе. Обозреватель «Новой» поговорил с ней о том, как рождаются легенды о COVID-19.

— Александра, прежде всего, спасибо за вашу коллекцию. Там есть восхитительные истории. Кроме традиционного белого порошка и масонов, есть, например, отравленные бананы. Что это такое и откуда?

Александра Архипова

— Бананы обладают качествами престижности и чуждости одновременно. В позднем СССР за бананами охотились, купить бананы — это было все равно, что поймать бога за бороду, причем не своего, а чужеземного, то есть от него неизвестно, что и ждать. Моя бабушка покупала их, заворачивала в газету и рассовывала в разные тайные места — видимо, таким образом их обеззараживая. А я вычисляла и съедала, я в этом достигла необычайных высот. Иногда я шучу, что мой интерес к исследованиям вырос из поиска спрятанных бананов.

В нашем городском фольклоре с 80-х годов банан — особая статья. Еще в 90-е их, как известно, хранили в морге. Чтобы вы знали: если на банане есть красные и черные точки, это места от инъекций, которыми их заразили враги — китайцы (евреи, масоны, инопланетяне, далее по списку).

— Потрясающе. Но вот тут, наряду с очевидными глупостями, есть скорее версии: например, об искусственном происхождении коронавируса или о том, что эпидемию используют, чтобы провести в наиболее удачное время голосование по поправкам в Конституцию — и это тоже, почему нет? А есть некие общие теории, которые нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть: например, что это кара за грехи — я бы и сам так подумал, если бы Бог в моем представлении был карающей, а не спасающей сущностью. А вот, например, «афонские старцы» — это про что?

— Тут много вариантов, но мейнстрим — это рекомендация рисовать на дверях крест против коронавируса оливковым маслом. Старцам было явление Богородицы на Афоне (отсюда масло — оливковое, ни в коем случае не подсолнечное или кукурузное), и это она подсказала им такой рецепт.

— Ну вреда от этого, наверное, не будет, кроме расходов на масло.

— Есть несколько известных исследований 2019–2020 годов, показывающих, что человек, верящий в сверхъестественные способы борьбы с эпидемией (и, соответственно, в ее сверхъестественную природу) будет игнорировать научные и обоснованные советы. И в версии «кары за грехи», которая вам понравилась, опасность таится та же самая. Если вы, приняв эту версию, все же не пойдете в церковь до окончания эпидемии, это одно, если пойдете — совсем другое.

Неверие в объективные данные науки — такой же предрассудок, как и вера в советы «афонских старцев».

На канале Fox News (его смотрит в основном аудитория 55+ и обожает Трамп) есть два популярных ведущих вечерних шоу: Хэннити и Карлтон. Они оба начинали с того, что высмеивали сведения о коронавирусе. Затем Карлтон на восемь дней раньше своего коллеги капитулировал и стал давать правильные советы: мойте руки и не ходите в людные места. Известные американские экономисты и социологи (Леонардо Берштин, Аакааш Рао, Кристофер Рот и Дэвид Янагизава-Дротт) 19 апреля опубликовали препринт своего исследования «Недостоверная информация в эпоху пандемии». В сухом остатке вот что: на 14 марта вероятность заражения среди тех, кому нравилось «веселое» шоу конспиролога Хэннити, оказалась на 30 процентов выше, чем у тех, кто предпочитал алармистское Карлтона.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с самого начала говорила о том, что

опаснее самой эпидемии может быть «инфодемия» — распространение неверия в вирус и всяких псевдомедицинских советов, которыми забиты каналы и газеты и среди которых научно обоснованные рекомендации просто растворяются.

— Это про имбирь?

— Имбирь, чеснок, горячая, а также живая и мертвая вода (это вариации на тему «отравленного водопровода»), водка, табак, много чего еще. Это гораздо опаснее с точки зрения здоровья, чем даже поддержанная госканалами история про «чипирование».

— Насколько это ваша профессия, а насколько — хобби и развлечение?

— Это работа. Мы работаем в лаборатории теоретической фольклористики Школы актуальных гуманитарных наук РАНХиГС и называемся «Группой мониторинга актуального фольклора». Ядро составляет шесть постоянных сотрудников, но есть еще куча волонтеров, которые помогают нам на постоянной или разовой основе. Каждое человеческое объединение порождает свой фольклор. Например, у нас было интересное исследование о фольклоре московских митингов.

Многие считают, что собирать слухи или фейки — это весело, но когда занимаешься этим круглые сутки, чувство юмора как-то притупляется. Нас интересуют не столько анекдоты или слухи, и даже не столько вопрос, как они возникают, сколько вопрос «почему?». Что заставляет людей в это верить или, даже не веря, распространять?

ТОП-5 СВЕЖИХ ФЕЙКОВ НАЧАЛА МАЯ О КОРОНАВИРУСЕ

Наномикрочип (иногда — жидкий чип) проникает в нас через капельницы в больницах. На госпитализацию не соглашаемся, лечимся дома имбирем и водкой.

Аллах послал коронавирус, чтобы наказать китайцев за преследование мусульман, поэтому он Коран-вирус (популярно среди мусульман).

Чип в спортивных штанах из интернет-магазина: смотрим внимательно на ярлычок (где инструкция по стирке и о составе ткани). Ха-ха, а на самом деле это иудейско-американский чип, с помощью которого нами управляет со спутника мировое правительство рептилоидов.

Чипизация производится бесконтактным термометром (а вы что думали — для чего он нужен?).

Бабушка сломала ногу, а ей врачи пытались поставить диагноз коронавирус. Это все потому, что врачи и хотят отжать деньги, которые выделяются на лечение эпидемии.

Всего в «коллекции» группы Александры Архиповой сейчас присутствует 81 сюжет.

Александра Архипова

— Если это наука, то вы, наверное, пришли к какой-то классификации? Например, чем отличаются друг от друга миф, апокриф, предрассудок и фейк? Мы же, с одной стороны, каждый живем в своей мифологии, окукливаемся в ней, сидя в своих информационных пузырях в фейсбуке. С другой стороны, например, я был лет десять назад на Валааме, и там мне и монахи, и светские (которые там в то время еще были) рассказывали такую историю: прилетел как-то раз Путин на Валаам, и так его там «вдохновило», что он забыл ядерный чемоданчик. И вот он идет к пристани, а монахи за ним бегут, в рясах путаются: «Владимир Владимирович! Чемоданчик!..». Картина! Они в это и верили, и не верили — это скорее апокриф, сказание, и тут уже не важно, было так или как-то по-другому, это все равно что-то важное отражает.

— Если вернуться к коронавирусу, это мне напоминает версию о том, что он прилетел в результате взрыва в лаборатории «Вектора». В этом есть какая-то гордость, типа «можем повторить», мы все равно самые умные (смелые, святые и так далее). Патриотизм в этом виде тоже ведь есть миф, в котором мы все живем. А классифицировать не так просто, так как тут много пересекающихся критериев, но, пожалуй, мы можем осторожно говорить, опираясь на собранный массив данных о коронавирусной мифологии, что у фейков и слухов было три волны.

Первый этап (январь — февраль) — это страх перед чужим и непонятным. На этом этапе мы видим попытки описать явление (откуда опасность взялась), кто наш враг и как спастись. Поэтому появляются нарративные истории: заражение происходит через китайские посылки AliExpress или через бананы.

Следующая волна — это март, когда болезнь уже здесь, она реальна, и в жизни надо что-то менять и чего-то бояться. На этом этапе ксенофобия уходит на второй план, теперь это про то, что может случиться сегодня и завтра. Появляются злодеи, они предлагают вам наркотические маски, чтобы вас потом, беспомощного, ограбить, часто они действуют под видом дезинфекторов, тут же летают вертолеты, которые уничтожают не только вирус, но все живое вместе с вами. Тут появляется, в отличие от первой волны, недоверие к своему правительству (а также к врачам).

Третья волна — апрель, когда все сидят в карантине, — это уже попытка заглянуть в послезавтра. Страх перед кардинальным изменением мира. И в этом будущем ничего хорошего нет: это чипирование под видом вакцинации, цифровой концлагерь и так далее. Тут мы возвращаемся к тому, что смертельная вакцина изобретена в Люксембурге…

— Вот это новость! Почему в Люксембурге?

— Ну вы чудной просто человек, ничего не знаете совсем. Это же рядом с Брюсселем. Согласно апокалиптическим представлениям, с 1975 года в Брюсселе уже действует компьютер-«зверь», и вот с его-то помощью мировое правительство, оно же Антихрист, будет с нами что-то там делать — иначе зачем вся эта сложная бодяга с чипированием?

— Отлично! Я почему за вас так схватился — мы сейчас продолжаем на сайте «Новой» проект «Кафка-Zаговор». Это комиксы, задуманные как визуализация действующих, а не каких-то там выдуманных, конспирологических теорий, которыми руководствуются, в том числе, наши «силовые структуры». Но откуда они берутся? Это психиатрия?

— Они суть осмысление на фольклорном уровне того, что люди слышат по телевизору или читают в более или менее вменяемых медиа, включая серьезные доводы настоящих специалистов. Но в основе лежит, конечно, склонность некоторых людей к конспирологии — а теория заговоров всегда есть попытка взять происходящее под контроль, не усложнив, а упростив реальность. Это не психиатрия, а психология.

Лучше всего для этого подходят проверенные средства: в первую очередь, конечно, евреи, но и мировое правительство тоже годится.

Фото: EPA-EFE

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