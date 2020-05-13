Новое невежество
13.05.2020, 4:23, Разное
Как создаются фейки о коронавирусе: технологию раскрывает фольклорист Александра Архипова.
Антрополог, автор бестселлера о советских анекдотах и мифах Александра Архипова (РАНХиГС) с коллегами собирает коллекцию фейков о коронавирусе. Обозреватель «Новой» поговорил с ней о том, как рождаются легенды о COVID-19.
— Александра, прежде всего, спасибо за вашу коллекцию. Там есть восхитительные истории. Кроме традиционного белого порошка и масонов, есть, например, отравленные бананы. Что это такое и откуда?
Александра Архипова
— Бананы обладают качествами престижности и чуждости одновременно. В позднем СССР за бананами охотились, купить бананы — это было все равно, что поймать бога за бороду, причем не своего, а чужеземного, то есть от него неизвестно, что и ждать. Моя бабушка покупала их, заворачивала в газету и рассовывала в разные тайные места — видимо, таким образом их обеззараживая. А я вычисляла и съедала, я в этом достигла необычайных высот. Иногда я шучу, что мой интерес к исследованиям вырос из поиска спрятанных бананов.
В нашем городском фольклоре с 80-х годов банан — особая статья. Еще в 90-е их, как известно, хранили в морге. Чтобы вы знали: если на банане есть красные и черные точки, это места от инъекций, которыми их заразили враги — китайцы (евреи, масоны, инопланетяне, далее по списку).
— Потрясающе. Но вот тут, наряду с очевидными глупостями, есть скорее версии: например, об искусственном происхождении коронавируса или о том, что эпидемию используют, чтобы провести в наиболее удачное время голосование по поправкам в Конституцию — и это тоже, почему нет? А есть некие общие теории, которые нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть: например, что это кара за грехи — я бы и сам так подумал, если бы Бог в моем представлении был карающей, а не спасающей сущностью. А вот, например, «афонские старцы» — это про что?
— Тут много вариантов, но мейнстрим — это рекомендация рисовать на дверях крест против коронавируса оливковым маслом. Старцам было явление Богородицы на Афоне (отсюда масло — оливковое, ни в коем случае не подсолнечное или кукурузное), и это она подсказала им такой рецепт.
— Ну вреда от этого, наверное, не будет, кроме расходов на масло.
— Есть несколько известных исследований 2019–2020 годов, показывающих, что человек, верящий в сверхъестественные способы борьбы с эпидемией (и, соответственно, в ее сверхъестественную природу) будет игнорировать научные и обоснованные советы. И в версии «кары за грехи», которая вам понравилась, опасность таится та же самая. Если вы, приняв эту версию, все же не пойдете в церковь до окончания эпидемии, это одно, если пойдете — совсем другое.
Неверие в объективные данные науки — такой же предрассудок, как и вера в советы «афонских старцев».
На канале Fox News (его смотрит в основном аудитория 55+ и обожает Трамп) есть два популярных ведущих вечерних шоу: Хэннити и Карлтон. Они оба начинали с того, что высмеивали сведения о коронавирусе. Затем Карлтон на восемь дней раньше своего коллеги капитулировал и стал давать правильные советы: мойте руки и не ходите в людные места. Известные американские экономисты и социологи (Леонардо Берштин, Аакааш Рао, Кристофер Рот и Дэвид Янагизава-Дротт) 19 апреля опубликовали препринт своего исследования «Недостоверная информация в эпоху пандемии». В сухом остатке вот что: на 14 марта вероятность заражения среди тех, кому нравилось «веселое» шоу конспиролога Хэннити, оказалась на 30 процентов выше, чем у тех, кто предпочитал алармистское Карлтона.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с самого начала говорила о том, что
опаснее самой эпидемии может быть «инфодемия» — распространение неверия в вирус и всяких псевдомедицинских советов, которыми забиты каналы и газеты и среди которых научно обоснованные рекомендации просто растворяются.
— Это про имбирь?
— Имбирь, чеснок, горячая, а также живая и мертвая вода (это вариации на тему «отравленного водопровода»), водка, табак, много чего еще. Это гораздо опаснее с точки зрения здоровья, чем даже поддержанная госканалами история про «чипирование».
— Насколько это ваша профессия, а насколько — хобби и развлечение?
— Это работа. Мы работаем в лаборатории теоретической фольклористики Школы актуальных гуманитарных наук РАНХиГС и называемся «Группой мониторинга актуального фольклора». Ядро составляет шесть постоянных сотрудников, но есть еще куча волонтеров, которые помогают нам на постоянной или разовой основе. Каждое человеческое объединение порождает свой фольклор. Например, у нас было интересное исследование о фольклоре московских митингов.
Многие считают, что собирать слухи или фейки — это весело, но когда занимаешься этим круглые сутки, чувство юмора как-то притупляется. Нас интересуют не столько анекдоты или слухи, и даже не столько вопрос, как они возникают, сколько вопрос «почему?». Что заставляет людей в это верить или, даже не веря, распространять?
ТОП-5 СВЕЖИХ ФЕЙКОВ НАЧАЛА МАЯ О КОРОНАВИРУСЕ
Всего в «коллекции» группы Александры Архиповой сейчас присутствует 81 сюжет.
Александра Архипова
— Если это наука, то вы, наверное, пришли к какой-то классификации? Например, чем отличаются друг от друга миф, апокриф, предрассудок и фейк? Мы же, с одной стороны, каждый живем в своей мифологии, окукливаемся в ней, сидя в своих информационных пузырях в фейсбуке. С другой стороны, например, я был лет десять назад на Валааме, и там мне и монахи, и светские (которые там в то время еще были) рассказывали такую историю: прилетел как-то раз Путин на Валаам, и так его там «вдохновило», что он забыл ядерный чемоданчик. И вот он идет к пристани, а монахи за ним бегут, в рясах путаются: «Владимир Владимирович! Чемоданчик!..». Картина! Они в это и верили, и не верили — это скорее апокриф, сказание, и тут уже не важно, было так или как-то по-другому, это все равно что-то важное отражает.
— Если вернуться к коронавирусу, это мне напоминает версию о том, что он прилетел в результате взрыва в лаборатории «Вектора». В этом есть какая-то гордость, типа «можем повторить», мы все равно самые умные (смелые, святые и так далее). Патриотизм в этом виде тоже ведь есть миф, в котором мы все живем. А классифицировать не так просто, так как тут много пересекающихся критериев, но, пожалуй, мы можем осторожно говорить, опираясь на собранный массив данных о коронавирусной мифологии, что у фейков и слухов было три волны.
— Вот это новость! Почему в Люксембурге?
— Ну вы чудной просто человек, ничего не знаете совсем. Это же рядом с Брюсселем. Согласно апокалиптическим представлениям, с 1975 года в Брюсселе уже действует компьютер-«зверь», и вот с его-то помощью мировое правительство, оно же Антихрист, будет с нами что-то там делать — иначе зачем вся эта сложная бодяга с чипированием?
— Отлично! Я почему за вас так схватился — мы сейчас продолжаем на сайте «Новой» проект «Кафка-Zаговор». Это комиксы, задуманные как визуализация действующих, а не каких-то там выдуманных, конспирологических теорий, которыми руководствуются, в том числе, наши «силовые структуры». Но откуда они берутся? Это психиатрия?
— Они суть осмысление на фольклорном уровне того, что люди слышат по телевизору или читают в более или менее вменяемых медиа, включая серьезные доводы настоящих специалистов. Но в основе лежит, конечно, склонность некоторых людей к конспирологии — а теория заговоров всегда есть попытка взять происходящее под контроль, не усложнив, а упростив реальность. Это не психиатрия, а психология.
Лучше всего для этого подходят проверенные средства: в первую очередь, конечно, евреи, но и мировое правительство тоже годится.
Фото: EPA-EFE
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Источник: Новая газета
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