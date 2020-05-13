Песков заболел коронавирусом
13.05.2020, 4:15, Разное
Дмитрий Песков сообщил, что у него диагностирован коронавирус. Он находится в медицинском учреждении. Подробности о состоянии пресс-секретаря Владимира Путина, а также обстоятельства его заражения пока не сообщаются.
Отметим, это далеко не первый случай заражения коронавирусом человека из ближайшего окружения президента России. Ранее о своем диагнозе во время совещания в онлайн-режиме сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Кроме того, 6 мая стало известно, что коронавирус диагностирован у министра культуры Ольги Любимовой. А за пять дней до этого – 1 мая – в больницу с таким же диагнозом попал глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.
Также коронавирусом заболел главный врач медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко. Новость вызвала ажиотаж, так как незадолго до этого он лично встречался с Владимиром Путиным.
Напомним, на фоне распространения коронавируса в России президент и правительство продолжают работать в штатном режиме. Однако большинство личных встреч и совещаний заменены на формат онлайн-общения.
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