 

Samsung Galaxy Tab S6 Lite поступил в продажу в России

13.05.2020, 4:14, Новости дня

Бренд Samsung сообщил о начале продаж недорогого планшета под названием Galaxy Tab S6 Lite.

Вместе с тем устройство сохранило привычное перо для удобства пользования. В базовом исполнении с 64 гигабайтами постоянной памяти цена составила 29 тысяч рублей. В топовой комплектации с 128 гигабайтами встроенной памяти ценник достигает 36 тысяч рублей. Новинка получила 10,4-дюймовый экран с высоким разрешением. Планшет функционирует на базе Exynos 9611 с 4 гигабайтами оперативной памяти.

Кроме того, устройство имеет усиленный аккумулятор на 7040 мАч. Аппарат имеет сдвоенную основную камеру на 8+5 мегапикселей. Остальные характеристики устройства пока не сообщаются.



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