В продажу поступил обновленный хэтчбек Kia Picanto

13.05.2020, 4:14, Новости дня

Компания Kia объявила о старте продаж обновленной модели Kia Picanto.

Вместе с тем отличия по внешнему виду коснутся формы бамперов, решетки радиатора, дисков, а также стильной головной оптики. Модель впервые имеет яркий оттенок, отличающий автомобиль от предшествующего поколения. В салоне установлен «парящий» экран мультимедийного комплекса, а также цветная приборная панель нового поколения. Покупатели смогут приобрести Picanto с 1-литровым бензиновым мотором на 76 и 100 л.с. мощности соответственно.

Производитель уделил особое внимание безопасности, установив соответствующие системы и ассистентов парковки. Изначально приобрести автомобиль станет возможным исключительно на внутреннем рынке страны.