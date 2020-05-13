Мнение: Теперь всех расстреляют, а Зиновьева и Каменева, наверное, к Троцкому в гости пошлют

13.05.2020, 4:05, Разное

Закрытая сводка НКВД по Московской области о реакции обычных граждан на убийство Кирова и расследование НКВД.

Так сказать, подборка "камментов на тему" дающая некоторое представление, как в глазах обычных граждан выглядело убийство Кирова и громкое расследование по этому делу.

Как не трудно заметить, палитра мнений была весьма широка – от требований массовых расстрелов до сомнений в причастности Зиновьева.

Спецсводка УНКВД по Московской обл. о реагированиях на сообщение об убийстве т. Кирова, по данным на 23 декабря 1934 г.

23 декабря 1934 г.

Совершенно секретно

Лично

Народному комиссару внутренних дел СССР т. Ягоде

Приводим материалы о реагировании разных кругов населения г. Москвы на опубликование в печати сообщения НКВД результатов следствия по делу об убийстве т. Кирова и о к.-р. террористической деятельности остатков троцкистско-зиновьевской оппозиции.

«Надо было раньше уничтожить предателей»

«Неужели эту зиновьевскую группу не добили окончательно. В газетах пишут о ее гнусной роли в убийстве Кирова. По-видимому, она была связана с белогвардейцами. В таком случае, нужно было расстреливать всех оппортунистов, чтобы они не могли вести к.-р. работу» (мастер цеха 3[аво]да им. В. Ильича Назаров, Лен[инский] р[айо]н).

«За такие вылазки тех, кто пытался убивать советских работников, нужно расстреливать. Я не знаю, почему с Зиновьевым нянчились до сих пор и вообще со всей этой группой, давно нужно было их расшлепать» (рабочий 3[аво]да им. Молотова Хохлов, Лен[инский] р[айо]н).

«Я теперь совсем убедился, что политика партии верна, что надо всю эту сволочь оппозиционеров расстреливать, а то они тихой сапой лезут и стараются всячески помешать нам. Мала еще у нас бдительность, нужна профилактика, а обезвредить гадов можно только расстрелами» (конструкт[ор] 3[аво]да им. В. Ильича Хухарев, Лен[инский] р[айо]н).

«Неужели еще не добиты остатки троцкистов и зиновьевцев. Ведь вот оказалось, что в убийстве Кирова они оказались замешанными. Зачем же наши руководители держали около себя этих людей. Правильно на Пленуме было отмечено, что у нас снизилась бдительность. Нужно изучать не только группы, но и одиночек» (работник коммерческого отдела 3[аво]да № 1 им. Авиахима Виноградов, Краснопресненский р[айо]н).

«Это дело серьезное. Зиновьевцы и троцкисты опять начинают шевелиться. Нужно их не ссылать, а пускать в расход, т.к. по всему видно, что они исправиться не могут» (бухгалтер того же з[аво]да Чуркин).

«Надо поменьше церемониться со всякого рода оппозиционерами, а то они сперва скрываются, а затем выскакивают со своими подлыми выпадами. Нужно по отношению участников всех оппозиций проводить линию пожестче, уничтожать их, чтобы не было повадно другим» (рабочий артели «Текстильпром» Дергачев, Киров[ский] р[айо]н).

«Теперь говорить о каком-нибудь мягком отношении ко всяким оппозиционерам преступно, раз они встают на путь убийства. Они теперь более опасные враги чем открытые белогвардейцы» (мастер цеха 3[аво]да им. КПГ Голиков, чл[ен] ВКП(б), Окт[ябрьский] р[айо]н).

«Враг отвечает ударом на удар. Ведь Зиновьев в свое время просил принять его в партию, его не приняли, а наоборот, угробили. Вот и мстят теперь. Значит, сами виноваты, что врагу ноги отрубили, а голову оставили» (инженер 3[аво]да «Красный Богатырь Цукерман, Сок[ольнический] р[айо]н).

«Таких гадов в Соловки загнать надо. Поверили им, восстановили в партии, а теперь они вождей убивают» (инженер проектно-монтажного бюро 3[аво]да им. Сталина Сташок, Пролетарский р[айо]н).

«Так вот кто является убийцей т. Кирова, оказывается, это бывшие члены партии — зиновьевцы, враги рабочего класса. Что это раньше не могли их раскрыть и ликвидировать. Теперь-то их, конечно, уничтожат, но уж поздно» (работница ф[абри]ки «Трехгорная м[ануфакту]ра» Краснопресненский р[айо]н).

«Наша партия сама виновата, когда восстанавливает в своих рядах таких людей как Зиновьев, Бухарин и Рыков, которые в душе все время были и будут против генеральной линии партии. Доверять никому из них нельзя» (тарификатор стр[оительст]ва 3[аво]да № 24 Лужков, Сталинский] р[айо]н).

«Почему до последнего времени Зиновьев и Каменев разгуливали на свободе, когда их последователи убивают вождей» (рабочий Артамон[овского] трам[вайного] депо Панасюк, Фрунз[енский] р[айо]н).

«Нужно уничтожить всех оппозиционеров»

«Пострелять надо теперь всех зиновьевцев, нечего теперь на них смотреть. Самих Зиновьева и Каменева надо тоже расстрелять раньше других, потому что они все это знали и подготовили. А еще называются старыми членами партии» (работница ф[абри]ки «Трехг[орная] м[ануфакту]ра» Старостина, Краснопресненский р[айо]н).

«Я бы этих зиновьевцев за такое дело зимой в прорубь посадил и до весны не вынимал, вот это была бы для них премия хорошая. Ишь, какие герои, занялись убийствами вместо честной работы. Ясно, что нужно их расстрелять за такое дело» (шофер 3[аво]да им. В. Ильича Константинов, Лен[инский] р[айо]н).

«Партия подходила очень мягко по отношению к оппозиционерам. Зиновьева несколько раз исключали из партии, а потом опять восстанавливали. Надо ко всем шатающимся применять самые жесткие меры» (рабочий типографии № 39 Калинин, чл[ен] ВКП (б), Окт[ябрьский] р[айо]н).

«Николаев и другие участники достойны того, чтобы их уничтожить без суда, а если и судить, то привлечь к ответственности и Зиновьева. Мало дерево срубить, надо уничтожить и корни» (рабочий типографии «Известия» Базаров, Окт[ябрьский] р[айо]н).

«Теперь никому доверять нельзя»

«Верить бывшим оппозиционерам-троцкистам нельзя. Вот чистка партии прошла, всех, кажется, проверили, все надежные партийцы остались, а теперь вновь надо проводить чистку партии, и всех без исключения троцкистов исключать из партии, а многих перестрелять» (бухгалтер мясокомбината Каулин, Пролетар[ский] р[айо]н).

«До чего подлое и гнусное дело задумали они делать. Николаев недавно был исключен из партии, потом вновь восстановлен. Выходит, нельзя довериться ни одному коммунисту. Теперь их, конечно, уничтожат. Вероятно, сами Зиновьев и Каменев в это дело попали как косвенные участники, т.к. убийцы — их воспитанники» (бухгалтер типографии «Огонек» Головей, Дзержинский р[айо]н).

«Зиновьевцы-оппозиционеры озверели и убили Кирова. Это лишний раз доказывает, что нельзя никакому уклонисту доверять в его высказываниях» (студент Мед[ицинского] ин[ститу]та им. Бубнова Налитое, Фрун[зенский] р[айо]н).

«Зиновьевцы окончательно превратились в контрреволюционеров»

«Раньше Зиновьева расхваливали, он был учеником Ленина, незаменимым работником. Теперь же он превратился в махрового контрреволюционера, иначе никак расценить его поведение нельзя» (конструктор 3[аво]да «ГЗИП» Гец, Краснопресненский р[айо]н).

«Зиновьевцы клялись в преданности партии, их восстанавливали, а они исподтишка пытались напакостить. По существу раскрытая группа еще мала, их, наверное, гораздо больше и нянчиться с ними, конечно, нечего» (управделами 3[аво]да им. В. Ильича Птицын, Лен[инский] р[айо]н).

«Вот тебе и оппозиция, докатилась до того, что даже центр свой имела, а ленинградские организации не вскрыли этого своевременно. Зиновьева за это следует ударить, как полагается» (инженер 3[аво]да «Стекломашина» Чаплыгин, Лен[инский] р[айо]н).

«Какой позор для бывших руководителей оппозиции, особенно для Троцкого, Зиновьева и Каменева. Хотя они много раз и признавали свои ошибки, но фактически стали на путь открытой контрреволюции. Им сейчас придется строго отвечать перед партией» (инженер 3[аво]да № 24 Никифоров, Сталинский р[айо]н).

«То, что они признались в своих ошибках и раскаялись, это был просто маневр. Они свое гнусное дело не бросали и сумели для этого снабдить своих людей партийными билетами» (Слушатель пропагандистских] курсов МК ВКП (б) Макаров, член ВКП(б), Фрунзен[ский] р[айо]н).

«Странное дело — раньше не вскрыли их организацию»

«Борьба эта еще долго будет продолжаться, каждое течение борется за свое дело. Зиновьевцы так просто сдаться не хотят. Удивительно только, как раньше не знали об их существовании и не вскрыли все эти группы» (шофер ф[абри]ки «Трехгорн[ой] м[ануфакту]ра» Мельников, Краснопресненский р[айо]н).

«Теперь всех расстреляют, а Зиновьева и Каменева, наверное, к Троцкому в гости пошлют. Главное, среди этой группы имеются видные люди, как Мясников, Мандельштам. Плохо, что их раньше не раскрыли, и все стало известным лишь после того, как они убили Кирова. Если бы было больше бдительности, можно было бы и не допустить этого» (начальник цеха типографии «Огонек» Лобачев, Дзерж[инский] р[айо]н).

«Неужели у нас в СССР не могли выловить таких прохвостов, разные зиновьевские группировки. Сколько времени с ними бьются, а они все продолжают пакостить. Нужно самого Зиновьева взять за бока, дело лучше будет» (инж[енер] 3[аво]да «Метрон» Козаков, Фрунз[енский] р[айо]н).

«Значит, оппозиция еще существует»

«Зиновьевская организация до сих пор дает о себе знать, и со смертью Кирова опять придется тщательно проверять ряды партии. Это дело очень серьезное, коли дело дошло до того, что в Ленинграде арестовано все руководство НКВД» (диспетчер 1-го ГПЗ им. Кагановича Колчинский, Пролетар[арский] р[айо]н).

«Значит, сильна еще оппозиция, я никогда не думал до сих пор, что троцкисты и зиновьевцы свой центр имеют. Все-таки они этим убийством ничего не выиграли, только на свою голову беду накликали» (зав. складом з[аво]да «Пролет[арский] Труд» Френкель, член ВКП(б), Краснопресненский р[айо]н).

«Скоро возьмутся за комсомол. Среди комсомола есть тоже много сторонников зиновьевской оппозиции. Особенно среди руководства» (рабочий «Метростроя» Перегудов, Сокольн[ический] р[айо]н).

«Внутрипартийные разногласия еще не изжиты»

«Наверное, сильна еще группа Зиновьева, если она идет на такое дело, как террор. Ведь она террором ничего не сделает, т.к. этот метод устарел и не пригоден, об этом еще говорил Ленин» (нормовщик 3[аво]да им. Ильича Разуваев, Лен[инский] р[айо]н).

«Этого можно было ожидать, ведь Зиновьев сам был ленинградец и громил большевиков. Эта зиновьевская группировка еще живет на многих фабриках и заводах, наверное, настанет время, что она будет останавливать их. От политической борьбы всякие группировки как Троцкого, так и Зиновьева, начинают переходить к открытой борьбе путем террора» (шофер ф[абри]ки «Трехгорн[ая м[ануфакту]ра» Купцов, Краснопресненский р[айо]н).

«Так оно и вышло, чувствовалось, что Николаев должен быть членом партии и какой-нибудь внутрипартийной группировки. Значит, группировки еще живы и, возможно, что это начало развертывания деятельности новых группировок. Ведь вот Сталин и Ворошилов ездили в Ленинград, наверное, неспроста, сам Сталин интересовался этим вопросом и изучает корни убийства Кирова» (рабочий ф[абри]ки «Трехгорн[ая] м[ануфакту]ра» Комаров).

«Пишут, что Николаев, который убил Кирова, был в группе Зиновьева. Значит, партийные противоречия есть. Напрасно говорят, что уклоны разбиты, они есть, еще долго существовать будут» (работник конного парка з[аво]да «Красный Богатырь» Фукс, Сокольн[ический] р[айо]н).

«Почему раньше не писали о внутрипартийных группировках»

«До сих пор ничего не писалось ни о каких группировках, а тут вдруг оказался Николаев — участник группировки. Откуда же она появилась так сразу, что о ней никто ничего не знал и ничего о ней не говорили» (рабочий 3[аво]да № 1 им. Авиахима Жаворонков, Краснопресненский р[айо]н).

«Я никак не пойму, кто такой Николаев. Раньше писали, что он — белогвардеец, а теперь пишут, что он принадлежит к группе Зиновьева. Вот я никак и не пойму, откуда выплыла эта группировка, зачем она лезет против власти и чего ей не хватает» (рабочий Ф[абри]ки им. Красина Колонутов, Ленинский р[айо]н).

«Зиновьевцы здесь не причем, их только изображают виновными»

«Как хотят, так и пишут. То писали, что Кирова убил подосланный классовым врагом, а теперь пишут, что бывшая зиновьевская оппозиция. Им неудобно писать, что Николаев является членом партии, так сваливают на бывшую оппозицию, из которой и духу не осталось» (рабочий Автозавода им. Сталина Новиков, Пролет[арский] р[айо]н).

«Объявляют бывшую зиновьевскую оппозицию к.-p., а между тем все ее руководители были восстановлены в партии и до последнего времени занимали ответственные посты. Мне кажется, что Кирова убил не бывший оппозиционер, а просто член партии, который не сладил с Кировым» (рабочий Автозавода им. Сталина Петров, Пролет[арский] р[айо]н).

«Группа Зиновьева не причем, она, может быть, и не виновата, но в связи с убийством Кирова наше правительство невинных людей ставит к расстрелу. Кто же действительно виновен, то не попадет» (нормовщик 6-го цеха 3[аво]да № 1 им. Авиахима Краснощеков, Краснопресненский р[айо]н).

«Опубликованное сообщение о том, что Кирова убила зиновьевская группа, не соответствует действительности. Все это неверно, и напрасно обвиняют людей. По-моему, его убили сами- коммунисты, которые никогда и не были в оппозиции» (рабочий 3[аво]да № 24 Михеев, Сталинский р[айо]н).

«Теперь начнут преследовать бывших зиновьевцев»

«Никто не мог думать, что убийство Кирова — дело рук зиновьевцев. Больше нужно было ждать от белогвардейцев-террористов, но коли так, то теперь начнут громить оппозиционеров так же, как и террористов» (инженер з[аво]да «Кр[асный] Богатырь» Хафалин, Сокол[ьнический] р[айо]н).

«Теперь, наверное, жестокие меры будут приниматься не только к террористам, но и к бывшим троцкистам и другим уклонистам. Интересно то, что в газете Зиновьев обвиняется как враг партии, но называют его и Каменева товарищами. Значит, к ним лично не предъявляется никаких обвинений в связи с убийством Кирова» (начальник литейного цеха 3[аво]да им. Маленкова Куковин, член ВКП (б), Сокольнический район).

«Неужели самого Зиновьева тоже будут считать замешанным в убийстве. Если так, то его дел швах. Раз Зиновьев замешан, значит, всем его последователям достанется. Не дадут покоя и Троцкому в Константинополе» (служащий 3-й дистанции Метростроя Хесин, Сокольнический район).

Пом. начальника Управления НКВД по Московской обл. Радзивиловский

Ф. 3. Оп. 2. Д. 942. Л. 37-43. Подлинник.

* На документе имеется помета: «Послано секретарю МК т. Кагановичу».

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