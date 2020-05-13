Мнение: Праздник Непослушания

13.05.2020, 4:00, Разное

Сегодня (точнее, уже вчера) у меня был настоящий День Непослушания: сначала проехал в такси без пропуска (таксист сначала отказался везти, но передумал), потом погулял часок по парку (пришлось войти в одну дырку в заборе, а выйти в другую – но обе я еще раньше разведал), ну и завершил рейд тем, что набрал полную тележку в лучшем нашем универсаме, обойдясь без наряда зомби (то есть без маски и перчаток, которых у меня вообще не было). Выбежал из магазина и как раз успел заскочить в автобус – тоже, естественно, без маски и перчаток. Благодаря этому как раз успел до дождя!

Мальчишество, конечно. Дико, что обо всем этом можно рассказывать, как о каком-то подвиге. Во дожили…