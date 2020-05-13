 

Мнение: Праздник Непослушания

13.05.2020, 4:00, Разное

Сегодня (точнее, уже вчера) у меня был настоящий День Непослушания: сначала проехал в такси без пропуска (таксист сначала отказался везти, но передумал), потом погулял часок по парку (пришлось войти в одну дырку в заборе, а выйти в другую – но обе я еще раньше разведал), ну и завершил рейд тем, что набрал полную тележку в лучшем нашем универсаме, обойдясь без наряда зомби (то есть без маски и перчаток, которых у меня вообще не было). Выбежал из магазина и как раз успел заскочить в автобус – тоже, естественно, без маски и перчаток. Благодаря этому как раз успел до дождя!

Мальчишество, конечно. Дико, что обо всем этом можно рассказывать, как о каком-то подвиге. Во дожили…

Источник: Размышления вольного социолога



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / Певца Леонидова задержали в Петербурге

07.05 / Мнение: Большая Морская. Ночной обзор

02.04 / Инсайдер: Кодовые названия Huawei P40 подобраны из мультфильма

06.05 / Мнение: Письмо: “Очередная дешевая скалка”

27.04 / Количество смертей от коронавируса превысило 2000

06.04 / В КНР отзывают более 1,4 тысячи автомобилей Audi

06.04 / Ученые выяснили природу кудрявости волос

05.05 / Apple и Google не смогут получать личные данные пользователей после завершения пандемии

04.05 / Группа крови может говорить о риске болезней сердца и сосудов

07.05 / Мнение: Совещание в бункере

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска