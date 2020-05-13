Личное: Коронавирус и иллюзии Пескова и Навки

13.05.2020, 3:56, Разное

Навка и Песков заразились коронавирусом. В этой новости не было бы ничего интересного, если бы не форма, в которой Татьяна решила сообщить о своей болезни в Инстаграме.

Пожалуй, процитирую:

«Не волнуйтесь, мы обязательно выздоровеем и будем жить дальше».



Фото: Соцсети

Не волнуйтесь? Она это серьёзно?!

Зайки, вас у меня — миллионы. Лишь маленькая толика из тех, кто меня читает, ещё и оставляют здесь комментарии. Вам — отдельное спасибо, кстати.

Впрочем, речь — не об этом.

Ответьте честно: среди всех вас найдётся хотя бы один — 1! — человек, который сейчас сидит и волнуется за здоровье Татьяны Навки и Дмитрия Пескова?

Ну, помимо самих Навки и Пескова, разумеется.

Вот вы — нормальные, адекватные люди: не воры, не идиоты и не шлюхи — переживаете за здоровье пресс-секретаря и его развесёлой жёнушки?

Лично я — нет. Не переживаю и не волнуюсь от слова «совсем».

Во-первых, их по-любому вылечат. Они же — не вы. Возле них будут вертеться на пузе лучшие врачи страны, их будут лечить лучшими препаратами, на лучшем оборудовании, в самых лучших условиях.

Больше скажу: Навке и Пескову не придётся волноваться о том, что будет с их ребёнком, пока они болеют, что через неделю им нечем платить ипотеку, что денег на карте осталось так мало, что тупо — страшно.

Это, подчеркну, во-первых.

Во-вторых, если Навка с Песковым не выздоровеют, лично мне будет даже приятно.

Так выглядит правда. Не гламурная, фальшивая недоправда из Эскортограма нашей полусветской тусовочки воров и их шлюх, а настоящая народная правда.

Возможно, коронавирус окислил какие-то мыслительные процессы в голове Навки, и Танечка действительно не понимает, что народу на их с Песковым болезнь — как минимум, глубоко пофиг.

Дорогие Татьяна и Дмитрий, очнитесь! Не стройте иллюзий насчёт того, как к вам относится народ.

Мы к вам очень плохо относимся. Мы за вас не волнуемся.

Самым сердобольным из нас — срать, выздоровеете ли вы или нет, будете ли жить дальше или нет. А тем, кто пожёстче, будет — чего уж греха таить — даже приятно, если вы не выздоровеете.

Так выглядит правда.

Волнуетесь за здоровье Пескова и Навки?

Почему?