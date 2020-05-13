 

NTD – изоляция людей в Великобритании принесла свободу ёжикам

13.05.2020, 3:55, Новости дня

Карантин в Великобритании дал больше свободы ёжикам. Общенациональная изоляция сократила вмешательство человека и создала в природе более спокойную обстановку, благодаря чему колючим лесным обитателям теперь стало гораздо легче найти себе пищу и пару для размножения. Британские зоологи надеются, что это поможет восстановить ежиную популяцию, которая сократилась за последние годы уже почти вдвое, передаёт NTD.

В Великобритании благодаря карантину у ежей появилось больше свободы передвижения. Многие стали выходить из укрытий ранним вечером, а не ночью.

КРИС КАРБОН, член Зоологического общества Лондона: Они ведут ночной образ жизни и довольно скрытны. Это пугливые животные. Думаю, им нравится, что теперь по вечерам ходит меньше людей. Люди их смущают, а дороги пугают.

Зоологи расставили сотни фотоловушек по всему Лондону. С их помощью они следят за жизнью ежей и могут определить численность популяции.

ГРЕЙС ДЖОНСОН, сотрудница организации Hedgehog Street: С начала тысячелетия мы уже потеряли 50 процентов ежей в сельской местности и 30 процентов в городской. Вероятно, это происходит потому, что сельское хозяйство загрязняет природу, а города разрастаются. Есть доказательства того, что деятельность человека приводит к сокращению популяции ежей.

При более спокойной обстановке ежам легче искать пищу, поскольку они могут передвигаться на большие расстояния. Это способствует и лучшему размножению.

ГРЕЙС ДЖОНСОН: Если вокруг ходят люди, они избегают их. Если на улицах и в парках по ночам меньше людей, то ежи будут смелее. Они смогут добраться до тех мест, куда раньше не могли попасть. Они найдут пищу — и найдут себе пару.

Зоологи говорят, что пройдёт несколько месяцев, прежде чем будет виден эффект от карантина. И даже если популяция ежей лишь немного увеличится — это всё равно станет хорошей новостью.

Дата выхода в эфир 11 мая 2020 года. 



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