Призывавшего к совершению терактов иностранца задержали в Хабаровске

13.05.2020, 3:53, Новости дня

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Хабаровске гражданина одной из стран Средней Азии за призывы к финансированию терроризма и совершению терактов, сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Хабаровскому краю.

«Сотрудниками УФСБ за публичные призывы в сети интернет к совершению террористических преступлений и оправдание терроризма был задержан 26-летний житель одной из среднеазиатских республик», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Иностранец прибыл в Хабаровск осенью 2019 года в качестве трудового мигранта. Будучи приверженцем идей радикального ислама, он стал призывать к совершению терактов в своем окружении. Кроме того, зимой 2020 года он разместил в Telegram призывы к финансированию деятельности запрещенной на территории РФ международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра». В своих публикациях он также оправдывал вооруженную борьбу с «врагами ислама».

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Задержанного заключили под стражу.

Напомним, в конце апреля в ходе контртеррористической операции в Екатеринбурге были уничтожены трое готовивших теракты боевиков. На месте проведения операции были обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.