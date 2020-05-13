Независимые медиа в России: миссия во времена COVID-19

13.05.2020, 3:45, Новости дня

Пандемия COVID-19 стала во многих странах профессиональным испытанием для журналистов: власти опасаются, что общественность, узнав из новостей и разъяснительных материалов реальное состояние дел, начнет относиться к чиновникам более критически, а общество иногда само не хочет верить в то, что дела плохи или, наоборот, что улучшение реально возможно при самодисциплине и взаимопомощи.

В России, где у независимой прессы и до пандемии было достаточно проблем, остро стоит вопрос о честной информации из непредвзятого источника, и этот источник – независимые российские медиа, которые во время пандемии почувствовали серьезную востребованность в своей работе.

Институт Кеннана в Вашингтоне пригласил для виртуальной конференции руководителей российских медиа, пользующихся авторитетом: генерального директора интернет-издания «Медуза» Галину Тимченко, главного редактора телеканала «Дождь» Тихона Дзядко и руководителя издания «Проект» Романа Баданина.

По словам Тихона Дзядко, пандемия повлияла на работу «Дождя» в финансовом отношении, причем сразу с нескольких сторон: «Подписка помогает нам сейчас выживать, поскольку наши небольшие доходы от рекламы упали критически – на 60-70%: у предпринимателей либо нет на это денег, либо они не видят смысла в рекламе, поскольку сами закрылись».

«Мы видим два хороших тренда: с одной стороны, численность нашей аудитории растет, и это потому, что люди стремятся получить информацию о коронавирусе и мерах, которые принимаются властями, и поэтому мы делаем больше новостных шоу, чем раньше. С другой стороны, у нас возрастает количество подписчиков, потому что люди, особенно в регионах, я думаю, не верят официальным медиа и готовы поддерживать независимую журналистику» – говорит Тихон Дзядко.

«Плохое в же в нынешней ситуации, – продолжает главред «Дождя», – то, что деньги, которые мы получаем от подписки, все равно меньше, чем средства, которые мы потеряли в связи с обвалом рекламного рынка, поэтому мы сокращаем расходы и зарплаты».

«А скоро и количество тех, кто готов платить за подписку, сократится, потому что у людей становится все меньше денег даже на еду, и потому, что ничего не происходит, ничего не меняется» – прогнозирует Тихон Дзядко.

Галина Тимченко рассказывает, что «Медуза» почувствовала прилив интереса к компетентной журналистике по теме COVID-19 при спаде спроса на другие темы:

«Мы видим снижение интереса аудитории ко всем темам, кроме COVID-19 и эпидемиологической ситуации в России. Мы видим снижение интереса ко всем нашим «новостным играм», которыми Meduza известна, всему инфотэйнменту, и, наоборот, рост интереса к объясняющим события и явления материалам, а также к репортажам. Огромный интерес – к тому, что происходит в регионах, и к «человеческим историям», чему-то личному. Люди хотят лучше понимать статистику, получать научные объяснения происходящего».

Роман Баданин считает, что с темами ситуация сложнее – раз на раз не приходится, и если одни расследования «Проекта», в частности, о коррупции, собирают до полумиллиона просмотров, то другие, даже касающиеся коронавируса, остаются незамеченными: «Конечно, коронавирус – это тема, привлекающая в России наибольшее количество читателей, но это не означает, что люди потеряли интерес к другим темам. Мы не можем останавливать наши расследования коррупции и других социально значимых тем, однако при этом важно сохранять внимание к коронавирусу».

В дискуссии участвовал и Григорий Юдин, профессор Московской высшей школы социально-экономических наук, который поделился своими наблюдениями за тем, как по-разному в ситуации пандемии работают контролируемые властями и независимые медиа:

«Медиа, контролируемые государством в России, по идее должны были быть прекрасно готовы к тому, чтобы давать полное изложение и обоснование действий российской власти в период пандемии с тем, чтобы публика понимала, зачем принимаются те или иные противоэпидемические меры – ведь в течение многих лет они фактически говорили от имени власти. Но именно в то время, когда от них потребовалось связное объяснение политики власти, они полностью это провалили».

Ученый говорит, что поток информации, поступающий от тех медиа, которые находятся под контролем властей, крайне невнятен: «На одних каналах эксперты говорят о том, что пандемия практически не затронула Россию, что это такой чудесный вирус, который россиян не очень затрагивает, но стоит переключить на другой канал – и там съемки реанимаций и скорых, доставляющих тяжелобольных в больницы, а ведущие практически орут на зрителей: «Оставайтесь дома, если хотите выжить!». В результате люди смущены и зачастую не следуют предписаниям властей просто потому, что не понимают их».

По словам Григория Юдина, «при этом те медиа, которые рассматривают свою аудиторию, как что-то знающую, и относятся к ней с уважением, пользуются большим вниманием и даже умудряются давать то самое связное объяснение действиям правительства, которое отсутствует в медиа, контролируемых властями».

Редакторы и руководители независимых СМИ отметили важность самоорганизации журналистов в кризисное время – в частности, создание более двух месяцев назад по инициативе «Новой газеты» и ее главного редактора Дмитрия Муратова «Синдиката-100», который объединил центральные и региональные российские медиа.

По мнению Тихона Дзядко, успешное существование «Синдиката-100» на протяжении последнего времени – «это большое событие для российских независимых медиа, и по-хорошему удивительно то, что пока этот синдикат никто не покинул, и никто не обвиняет остальных членов синдиката во всех грехах, как иногда бывает».

«Это хороший инструмент, и он работает – для нас в Москве или в Риге (в Риге находится редакция «Медузы» – Д.Г.) это способ узнавать то, что происходит на Урале или в Сибири, потому что журналисты независимых изданий оттуда делятся с нами своими публикациями, которые мы бы пропустили, не имея такой связи» – говорит главный редактор телеканала «Дождь».

Отвечая на вопрос Русской службы «Голоса Америки» о том, как во время пандемии изменилась ситуация с давлением на свободные медиа со стороны властей, Галина Тимченко рассказала о непрекращающихся придирках и обвинениях со стороны чиновников и пропагандистов:

«Власти не устают давить на нас и преследовать всяческим образом, и даже в дни, когда ситуация с пандемией стала очень серьезной, они продолжают обвинять «Медузу» и другие медиа в распространении «ложных новостей», так называемых «fake news» – например, только сегодня нас в этом обвинил телеканал RT, при этом процитировав эти самые наши новости. В этом смысле ситуация не меняется. Госдума также оказывает на нас давление, пытаясь не дать нам возможность информировать нашу аудиторию о реальной ситуации, а мы пытаемся отвечать на это тем, что пытаемся делать нашу работу как можно лучше. Эта игра в «кошки-мышки» продолжается, как и в прежние времена».

Генеральный директор «Медузы» добавила, что те, кто информирует свободные медиа о реальном положении дел, опасаются преследования: «У российских властей в их злоупотреблениях есть соучастники. Точно так же, как во время выборов властям в подтасовке их результатов помогали, например, учителя, которые входили в избирательные комиссии, сейчас руководители органов здравоохранения и главврачи скрывают реальные диагнозы, скрывают реальные цифры умерших от COVID-19. Поэтому люди боятся рассказывать нам о происходящем открыто и требуют анонимности».