Демократы предлагают принять новый пакет экономической помощи на 3 триллиона долларов

13.05.2020, 3:45, Новости дня

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси представила во вторник законопроект о новом пакете экономической помощи в размере более 3 триллионов долларов, включающий в себя 1 триллион долларов на нужды штатов и городов, дополнительные выплаты за работу в опасных условиях для работников служб жизнеобеспечения и новый раунд выплат всем жителям США.

Ожидается, что голосование по законопроекту состоится в пятницу. Однако лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл уже заявил, что срочности в принятии нового закона нет: Сенат подождет до Дня поминовения, который отмечается в США в этом году 25 мая, чтобы рассмотреть возможные варианты действий.

Законопроект демократов предусматривает выплату примерно 1 триллиона долларов штатам и муниципалитетам, чтобы избежать дальнейших увольнений. 375 миллиардов долларов демократы предлагают перечислить небольшим пригородным и сельским муниципалитетам, которые в значительной мере остались без значительной помощи в предыдущих пакетах экономической помощи.

Демократы предлагают осуществить новый раунд прямой денежной помощи в размере 1200 долларов каждому американцу (и до 6000 долларов на каждую семью), а также основать фонд жилищной помощи объемом 175 миллиардов долларов для оплаты арендных и ипотечных платежей. 75 миллиардов долларов предлагается выделить на расширение тестирования на коронавирус.

Кроме того, авторы проекта предлагают продлить до января 2021 года выплату повышенных федеральных пособий по безработице в размере 600 долларов в неделю, увеличить на 15% бюджет на продуктовые карты для малоимущих и выделить новые субсидии для оплаты медицинских страховых взносов уволенных работников. Демократы также предложили предоставить налоговые льготы для удержания сотрудников.

200 миллиардов долларов предлагается потратить на оплату за работу в опасных условиях для работников служб жизнеобеспечения, которые подвергают свою жизнь опасности, работая в условиях пандемии коронавируса.

Во время выступления Пелоси обратилась к примерам из истории США, напомнила, что «один в поле не воин» и призвала американцев ответить на кризис стратегией, в которой будут сочетаться научный подход, масштабное тестирование и способность сопереживать другим людям.

«Есть люди, которые говорят: давайте возьмем паузу. Голод не берет паузу. Аренда не берет паузу. Оплату счетов нельзя поставить на паузу», – заявила спикер.

Законопроект объемом 1800 страниц уже направлен на рассмотрение Сената, контролируемого республиканцами, которые с настороженностью относятся к осуществлению нового раунда экономической помощи. Митч Макконнелл уже назвал предложение демократов «сборной солянкой», а во вторник заявил, что это «не имеет отношения к реальности».

Республиканцы в Палате представителей также отказываются поддержать эту инициативу.

Пятый «коронавирусный» пакет разрабытывался без участия республиканцев, которые предпочитают оценить влияние на экономику ранее принятых мер, прежде чем переходить к следующему этапу помощи.