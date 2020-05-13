В Испании 3 тыс. граждан подали в суд на правительство из-за смертей родственников от коронавируса

13.05.2020, 3:40, Новости дня

11 адвокатов, которые представляют интересы более 3 тыс. испанцев, потерявших родственников из-за коронавирусной инфекции COVID-19, обратились в Верховный суд Испании с коллективной жалобой на правительство. Об этом сообщает El Mundo.

По информации издания, граждане Испании в смерти родных обвиняют премьер-министра Педро Санчеса и 22 членов его правительства – весь Совет министров Испании.

Адвокаты отметили, что 3268 человек, чьи семьи потеряли 3274 родственника в результате эпидемии коронавирусной инфекции, поручили подать жалобу.

По мнению заявителей, власти страны предприняли недостаточные меры для сдерживания пандемии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,22 млн человек, из них более 289,3 тыс. умерли, 1,47 млн выздоровели (население планеты превышает 7,7 млрд).

С начала вспышки пандемии в Испании инфицировано 227 436 человек, 137 139 вылечились, 26 744 умерли.