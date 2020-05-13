В прокуратуре АР Крым прокомментировали интервью Поклонской Гордону

13.05.2020, 3:40, Новости дня

Заявления депутата Государственной думы России, бывшего “прокурора” оккупированного Крыма Натальи Поклонской, прозвучавшие в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, будут использованы в уголовном производстве против нее. Об этом в эфире радио “Крым.Реалии” 12 мая сказал прокурор отдела прокуратуры Автономной Республики Крым Кирилл Копейка.

“Конечно, вся информация, содержащаяся в указанном интервью, будет приобщена к материалам уголовного производства. Ей будет дана оценка в ходе расследования”, – заявил прокурор.

Поклонская в интервью, по сути, подтвердила, что знакома с содержанием подозрений, которые объявила ей украинская прокуратура, отметил Копейка.

Наталья Поклонская была сотрудницей украинской прокуратуры. В мае 2014 года, вскоре после оккупации Крымского полуострова Россией, ее назначили “прокурором” Крыма. Генпрокуратура Украины в 2014 году открыла против Поклонской уголовное производство по подозрению в государственной измене, в апреле 2016-го – по подозрению в причастности к запрету деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

11 мая на YouTube-канале Дмитрия Гордона вышло интервью с Поклонской.