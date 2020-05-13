Борец Грицай заявил, что предложение Усика драться по правилам бокса для него неприемлемо

13.05.2020, 3:40, Новости дня

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай назвал неприемлемым предложение боксера Александра Усика провести бой на его условиях. Возможен только бой без правил, как в видео о диванном эксперте, которое Усик разместил в Instagram, заявил Грицай 12 мая в эфире телеканала НТА.

“Я ему не предлагал. Это он мне предложил. Я и есть диванный эксперт, я принял его вызов”, – сказал борец.

Он напомнил, что в ролике Усика человек ошибается дверями, и чемпион мира его нокаутирует.

“Вы видите где-то там правила, взвешивание, медкомиссию, о которых он говорит? Нет правил, так я решил, что давай без правил”, – пояснил Грицай.

Усик и еще один знаменитый украинский боксер Василий Ломаченко снялись в фильме “Здравствуй, брат, Христос воскресе!”, размещенном 5 мая на YouTube-канале российского монастыря “Корсунская пустынь”. В фильме Усик, среди прочего, сказал, что в любом случае продолжит поддерживать контакты со своими друзьями из РФ.

Грицай 9 мая заявил в YouTube, что Усик пытается “запугивать людей”, берет на себя смелость комментировать “все подряд” и решать, кому принадлежит Крым. “Я тот самый, кого себе на беду ты, Александр, вызвал на бой без правил”, – сказал украинский борец.

11 мая Усик сообщил, что принимает вызов при условии, что бой пройдет по правилам бокса.