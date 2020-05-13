Госдума разберется с хамством в интернете

13.05.2020, 3:30, Новости дня

"Совершенствование законодательства в сфере защиты чести и достоинства граждан". Формулировка, с которой на рассмотрение в Госдуму внесли новый документ. Потенциально способный поставить на место тех, кто считает Интернет — пространством абсолютной вседозволенности.

Суть — предельно проста. Депутаты предлагают, во-первых, расширить понятие оскорбления и подвести под него любые неприличные или унизительные реплики "в отношении конкретного лица или группы лиц". А во-вторых — приравнять любые оскорбления в блогах, на форумах или в социальных сетях — к публичным.

Сама по себе идея, кстати, далеко не нова. Говорили о необходимости таких мер неоднократно: особенно когда на всю Россию гремели жуткие истории об онлайн-травле и, например, оголтелой дискриминации, а жертвы чувствовали себя, по сути, беззащитными в нынешнем правовом поле. Выходит, теперь защита им будет обеспечена. Ну а как собираются привлекать к ответственности персонажей, пока ещё упивающихся безнаказанностью?

"Откровенные угрозы мне не поступали. Только комментарии оскорбительного характера". Это Екатерина Фролова из Краснодара, которая стала опекуном темнокожего мальчика, написала нам в ответ на просьбу о комментарии — в связи с травлей, которую ей устроили в сети после поста Владислава Позднякова. Сплошной мат. Позднякову в своё время два года условно дали за "возбуждение ненависти к женщинам", потом он сбежал в Польшу, оттуда теперь пиарит своё "национал-патриархальное" движение.

Сейчас наказать интернет-обидчика непросто, даже если он не за рубежом, как пресловутый Поздняков. Новый закон, который вносят в парламент, приравнивает оскорбления в сети к публичным. Штраф для граждан — от 5 до 10 тысяч рублей.

"Существующие сегодня санкции несоразмерны содеянному, когда речь идёт об оскорблении, о травле людей, тем более, когда речь заходит о том, что происходит в интернете. Потому что существующий де-факто буллинг, де-юре никак, с правовой точки зрения, не регламентирован", — считает Александр Хинштейн, депутат Государственной думы РФ.

Главный вопрос: как найти тех, кто занимается сетевой травлей и дискриминацией? Большинство комментариев "за гранью" — неважно, в чей адрес и на какую тему — летят, как правило, с анонимных аккаунтов.

"Я и сама прошла через такие сообщения, такие публикации, поэтому прекрасно понимаю, о чём я говорю и прекрасно понимаю, что любого такого комментатора — даже несмотря на то, что он может скрываться за различными методами шифрования, при желании можно установить. В 2014-м году, когда в отношении моей семьи были подобные угрозы, человек был привлечен к уголовной ответственности, он осуждён", — пояснила Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного Интернета.

Когда речь заходит о деанонизации, то есть, выяснении, кто же именно поливает грязью конкретного человека — всегда находятся некие защитники "свободного интернета". Хотя чем отличается оскорбление в сети от выкрикнутого прилюдно?

"Всё, что вы делаете, обязательно где-то останется, поэтому если кому-то понадобится взять вас за хвост, вас обязательно за хвост возьмут! Мне кажется, это довольно простой метод, и он обнуляет все эти разговоры про то, что, значит — интернет это "пространство свободы" или "пространство несвободы". Интернет это просто тупо провода! А пространство свободы — оно в головах", — считает Максим Кононенко, журналист.

Возмущаются больше всех, как правило, "люди с прекрасными лицами". Которые сами на жёсткие комментарии не скупятся. На самоизоляции особенно — например, на волонтёров нападки начались.

"Мой друг пошёл работать волонтёром в больницу, которая борется с коронавирусом — и мой друг написал пост, что ребята, пожалуйста, сидите дома, потому что количество смертей у нас растёт. Человек получил травлю в ответ. От ковид-диссидентов. И такие случаи, понятно дело, должны как-то пресекаться. Самое важно тут найти вот эту грань между тем, когда друзья ругаются друг с другом и тем, когда начинается именно травля и преследование", — отметила Екатерина Винокурова, журналист, член Совета по правам человека при Президенте РФ.

Пять лет назад была история, когда житель Подмосковья специально приехал из Мытищ в Свердловскую область, чтобы встретиться со своим обидчиком, с которым повздорил в соцсетях. И убил его. Ножом. Преступника нашли, конечно. Так, может, новый закон — это подстраховка, как раз от таких вот случаев?