 

Призывавший к совершению терактов иностранец задержан в Хабаровске

13.05.2020, 3:30, Новости дня

Гражданина одной из стран Средней Азии, призывавший к финансированию терроризма и совершению терактов, задержан сотрудниками российских правоохранительных органов в Хабаровске.

Как пояснили в пресс-службе УФСБ РФ по региону, 26-летний мужчина был задержан за публичные призывы в Интернете к совершению террористических преступлений и оправдание терроризма, предает ТАСС. Иностранец прибыл в Хабаровск осенью минувшего года в качестве трудового мигранта. Будучи приверженцем идей радикального ислама, он стал призывать в своем окружении к совершению террористических актов. Кроме того, зимой этого года он распространил призывы к финансированию деятельности террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Также в своих публикациях он оправдывал вооруженную борьбу с "врагами ислама".

Следователями ФСБ РФ по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").



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