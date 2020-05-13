Полиция Черногории задержала епископа Сербской православной церкви Иоанникия

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13.05.2020, 3:16, Новости дня

Полиция Черногории задержала епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и семь священников, сообщил черногорский портал In4s.

По словам директора Управы полиции Веселина Вельовича, епископа и священников задержали «из-за собрания граждан в организации СПЦ в Никшиче, чем нарушен приказ о запрете собраний», передает ТАСС.

В Черногории верующие отмечают во вторник праздник Василия Острожского, самого почитаемого в стране святого. Обычно в этот день на богомолье в монастырь Острог сбирается 300-500 тыс. человек. Однако в связи с пандемией собрания запрещены, а подъезды к монастырю заблокированы полицией, поэтому люди собрались на богослужение в ближайшем к обители городе Никшиче.

По мнению Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви (СПЦ), задержание священников представляет собой продолжение борьбы черногорской власти с канонической православной церковью под прикрытием борьбы с коронавирусом и является ударом по православию в целом.

Напомним, правящий в Черногории режим Мило Джукановича решил пойти по пути Украины, а именно добиться автокефалии для раскольников «черногорской церкви» и отобрать церковную собственность у Сербской православной церкви. Акции протеста против данного закона состоялись в городах Подгорица, Никшич, Плужине, Биело-Поле, Беране, Даниловград, Бар, Тиват, Герцег-Нови. В ходе протестов произошли столкновения между силовиками и демонстрантами.

РПЦ указала на единый замысел в действиях раскольников в Черногории и на Украине.

Также стало известно, что в Косово собираются повторить действия Черногории по отъему собственности Сербской православной церкви.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что происходящее в Черногории сильно напоминает историю с хрестоматийным томосом, но только внешне. В целом ситуация гораздо хуже.



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