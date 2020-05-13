 

“Я не вижу нарушения”: Собчак оправдалась после вечеринки с Маликовым во время пандемии

13.05.2020, 3:00, Разное

На днях Ксения Собчак вместе с сыном Платоном и супругом Константином Богомоловым съездила в гости к Дмитрию Маликову, чтобы повеселиться. Музыкант играл на синтезаторе, его дочь Стефания пела, а гости снимали происходящее на смартфоны и выкладывали в “Инстаграм”. Компанию им также составила дизайнер Яна Расковалова.

Несколько дней спустя телеведущая сделала гневный пост. Она возмутилась, что россияне не сидят дома во время пандемии и гуляют на улицах города. “Нашим согражданам закон не писан… Сказано: сидите дома!” – написала Ксения.

Пользователи Сети, разумеется, вспомнили посиделки Собчак у Маликова и начали критиковать журналистку за двойные стандарты. “Вам можно тусоваться с детьми и с друзьями, а народу нет?! О как!” – написала подписчица. Ксения не растерялась. Она отметила, что перед поездкой все семьи, которые выбрались в тот вечер в гости, сделали тест на коронавирус. “Я не вижу тут нарушения”, – ответила она.

Оправдаться знаменитости не получилось. В комментариях начали обсуждать ее поступок еще активнее. Некоторые сошлись во мнении, что коронавирус можно подцепить даже во время поездки на вечеринку. После этого Собчак перестала отвечать на возмущение народа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 6 Дек 2018 в 5:26 PST



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Пожилой россиянин расстрелял свою дочь и ее семью из ружья

06.04 / Загадка близнецов Поллок, погибших в ДТП и возродившихся снова у своей же матери

30.04 / Ученые: Грудное вскармливание помогает предотвратить развитие диабета у матери

16.04 / Обновленную MIUI 12 от Xiaomi показали на скриншотах

26.04 / Мнение: Уход из минуса

15.04 / Проблемы Zoom продолжаются: Более 500 000 аккаунтов продают за копейки и даже раздают бесплатно

07.04 / Забытая история про группу йети из Непала

13.04 / В Сети появилось фото Meizu 17 для фанатов Audi

09.04 / В Москве при пожаре в доме престарелых погибли четыре человека

10.05 / Ученые из США выяснили, что женщины чаще мужчин засыпают сразу после секса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска