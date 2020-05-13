Новый Citroen C4 удивит новым дизайном

13.05.2020, 2:55, Новости дня

Компания Citroen намерена в ближайшее время провести презентацию нового кроссовера под названием Citroen С4.

Несмотря на то, что модель основана на базе популярного хетчбэка, однако разработчикам все же удалось здесь применить ряд индивидуальных особенностей. В частности, стилистика купеобразного кроссовера в дальнейшем будет применяться и на других автомобилях, которые планируют к выпуску. Эксперты уверены, что кроссовер С4 предложат в дизельной, бензиновой, гибридной и электрической модификации.

В зависимости от комплектации данный автомобиль получит мощность от 100 до 155 л.с. Кроме того, новинка будет рассекречена к лету 2020 года, но точные сроки пока не объявлены. Цена кроссовера также не объявлена производителем.