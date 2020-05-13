Электрический кроссовер Kia бросит вызов Porsche Taycan

13.05.2020, 2:55, Новости дня

Южнокорейская компания Kia намерена в будущем предложить собственный электрический паркетник с улучшенной динамикой.

Автомобиль сможет составить конкуренцию новым суперкарам. Известно, что планы компании о создании электрического кроссовера появились весной прошлого года при презентации прототипа Imagine. Автомобиль будет выполнен на современной платформе E-GMP. С учетом передовых технологий удастся добиться разгона до 100 км в час за 3 секунды. Более того, запас хода электрического паркетника составит 480 километров.

Новая модель отличается и наличием технологии быстрой зарядки, которая достигается за 20 минут. К настоящему времени уже приступили к тестовым заездам электрокара, но пока точные характеристики о нем удерживаются в тайне от широкой аудитории.