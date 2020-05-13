 

Ученые рассказали, почему мозг склонен к моногамии

13.05.2020, 2:55, Новости дня

По словам ученых, от 3% до 5% видов млекопитающих склонны находить себе одного партнера. Ученые решили разобраться, какие области мозга управляют образованием прочных связей.

Во время нового исследования ученые наблюдали за поведением и мозговой активностью моногамных мышей. Для анализа были использованы небольшие камеры и ультрасовременная технология.

Ученые наблюдали за грызунами, которые встретили другую полевку, и за теми животными, которые не имели партнеров. Обнаружилось, что, чем дольше животные находились в паре, тем крепче становилась их связь, а в мозге происходило увеличение скопления клеток. По мнению ученых, в этом процессе могут участвовать дофамин, вазопрессин и окситоцин. Эти химические вещества играют важную роль в укреплении доверия и близости.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Давиденко: Считаете, что сегодня в аптечном бизнесе гребут лопатой? Я собственник такого бизнеса – обороты упали в 2,5 раза

29.03 / Календарь: 29 марта – День супер-танка ИС-3 Второй мировой войны

31.03 / В мире может возникнуть дефицит презервативов из-за пандемии коронавируса

18.04 / Православные христиане готовятся отметить главный праздник – Пасху

02.04 / Информационно-аналитическая система «Центр управления регионом» заработала в Нижегородской области

22.04 / Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей режима самоизоляции

10.05 / Россияне возмутились фото Ольги Бузовой на 9 Мая

14.04 / Пожарные спасли кота, который просидел на дереве пять дней

28.04 / Нардепы просят премьера Украины снять карантинные ограничения в некоторых областях

09.04 / Оценены потери мировой экономики от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска