Ученые рассказали, почему мозг склонен к моногамии

13.05.2020, 2:55, Новости дня

По словам ученых, от 3% до 5% видов млекопитающих склонны находить себе одного партнера. Ученые решили разобраться, какие области мозга управляют образованием прочных связей.

Во время нового исследования ученые наблюдали за поведением и мозговой активностью моногамных мышей. Для анализа были использованы небольшие камеры и ультрасовременная технология.

Ученые наблюдали за грызунами, которые встретили другую полевку, и за теми животными, которые не имели партнеров. Обнаружилось, что, чем дольше животные находились в паре, тем крепче становилась их связь, а в мозге происходило увеличение скопления клеток. По мнению ученых, в этом процессе могут участвовать дофамин, вазопрессин и окситоцин. Эти химические вещества играют важную роль в укреплении доверия и близости.