 

Xiaomi выпустит дешевый 5G-смартфон на базе MediaTek Dimensity 800

13.05.2020, 2:55, Новости дня

Китайская компания Xiaomi выпустит очередной новый смартфон, который сможет приятно удивить некоторыми особенностями.

Вместе с тем стоимость аппарата пока не раскрывается, как и его название, однако инсайдеры прогнозируют, что новинка получит мощный процессор MediaTek Dimensity 800, поддерживающий работу в сетях пятого поколения. Кроме того, аналогичная архитектура далее также может быть использована в моделях линейки Redmi 9, тогда как точные характеристики пока скрыты.

Некоторые специалисты предполагают, что официальная премьера засекреченного смартфона пройдет до конца текущего месяца, а его стоимость в стандартной комплектации составит всего 210 долларов.



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