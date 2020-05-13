Пелоси призвала потратить на поддержку экономики США еще 3 трлн долларов

13.05.2020, 2:48, Новости дня

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила в поддержку предложенного демократами нового пакета поддержки американской экономики в размере 3 трлн долларов.

По словам Пелоси, предложенный демократами 3-трлнный новый пакет помощи «в основном» построен на четырех предыдущих законопроектах о поддержке экономики, передает РИА «Новости».

Спикер Палаты представителей раскритиковала республиканцев, которые скептически относятся к необходимости тратить столь колоссальные средства с учетом того, что на поддержку экономики ранее уже было выделено 3 трлн долларов и ФРС США продолжает кредитовать бизнес.

«Некоторые говорят: давайте возьмем паузу. Но многие семьи страдают. Голод, оплата за аренду, счета, тяжесть потери работы или трагедия потери любимого человека паузу не берут», – сообщила Пелоси.

«Более 80 тыс. американцев умерли, около 1,4 млн заразились, 33 млн американцев подали на пособие по безработице. Мы все знаем эти цифры. Мы столкнулись с величайшей катастрофой в истории нашей страны», – сообщила Пелоси, подчеркнув, что «бездействие – это путь, который обойдется дороже всего».

В начале недели власти трех американских штатов призвали Конгресс одобрить выделение 1 трлн долларов для оказания срочной финансовой помощи местным органам власти.

В конце марта Конгресс США выделил на восстановление американской экономики более 2 трлн долларов. Помимо этого, 24 апреля глава американской администрации Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на 500 млрд долларов.

По словам главы Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кадлоу, в общей сложности на смягчение экономических последствий вспышки коронавируса в США власти Соединенных Штатов могут потратить около 6 трлн долларов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем опасна массовая раздача наличных в кризис, а также о планах США судиться с властями Китая и взыскать с КНР убытки, нанесенные американской экономике коронавирусом.