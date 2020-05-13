Мнение: Погоня за саудовскими наемниками

13.05.2020, 2:45, Разное

Свежее видео от хуситов, где показано преследование бегущих хадистов и саудовских наемников в восточных районах провинции Аль-Джавф, где хуситы своих оппонентов уже три месяца гоняют по пустыне.

Как обычно – уничтоженная и трофейная техника, пленные, освобожденные территории, захваченный штаб с штабными документами, различное сняряжение и в конце зажигательные танцы мужиков в юбках и АК.

На заглавной фотографии, схема построения обороны хадистов снятая прямо у них в штабе.

Как не трудно догадаться из видео хуситов, с обороной у саудитов и хадистов не очень получилось.

Плюс до кучи.

Отстрел тачанок.

Наступление хуситов в Аль-Байда.