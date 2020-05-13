Guardian – коронавирус обостряет глобальную проблему недоедания

13.05.2020, 2:40, Новости дня

Голод остаётся ведущей причиной болезней и смертей в мире, пишет The Guardian со ссылкой на новое исследование Global Nutrition Report 2020. При этом, по словам экспертов, существующая проблема может усугубиться на фоне эпидемии коронавируса, которая отвлекает страны от борьбы с недоеданием.



Reuters

Проблема недоедания является основной причиной болезней и смертности во всём мире. Для её решения необходим радикальный пересмотр мировых систем продовольствия и здравоохранения. С таким предупреждением выступают авторы нового доклада Global Nutrition Report 2020, пишет The Guardian.

Авторы исследования установили, что большая часть населения планеты не может получить доступ к здоровой пище или позволить её себе, поскольку в сельскохозяйственных системах предпочтение отдаётся калориям, а не питательности. В качестве ещё одной причины указывается повсеместная распространённость и низкая стоимость продуктов с высокой степенью переработки. При этом продовольственное неравенство существует как между странами, так и внутри каждой из них.

Согласно отчёту, 820 миллионов человек во всём мире голодают. В то же время каждый третий страдает избыточным весом или ожирением. Всё большее число стран несут «двойное бремя» недоедания, ожирения и других болезней, связанных с питанием, включая диабет, сердечнососудистые заболевания и рак.

Спецпредставитель генсека ООН по продовольственной безопасности Дэвид Набарро считает, что доклад, написанный до пандемии COVID-19, имеет «повышенное значение». «Существует реальный риск того, что, поскольку страны стремятся контролировать распространение вируса, успехи, достигнутые ими в сокращении голода и недоедания, будут потеряны», — предполагает он.

В прошлом месяце ООН предупредила, что пандемия может удвоить глобальное число людей, испытывающих острый голод. В предисловии к докладу Набарро говорит, что недоедающие люди, вероятно, более подвержены коронавирусу из-за ослабления иммунной системы, а ожирение и диабет препятствуют выздоровлению.

В самых бедных странах мира сохраняется проблема прибавки в весе, которая в десять раз ниже, чем в более богатых странах. В то же время показатели избыточного веса и ожирения в пять раз выше в более богатых, чем в развивающихся странах. Медицинские расходы на лечение последствий ожирения «ошеломляют». К 2025-му общие ежегодные траты на эту проблему составят $1,2 трлн, большая часть которых придётся на США, отмечается в докладе.

По словам авторов исследования, ни одна из стран не движется к тому, чтобы удовлетворить все десять требований глобального питания к 2025 году. Только восемь государств из 194 могут достичь четырёх из этих целей, заключает The Guardian.