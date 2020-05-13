Илон Маск открыл завод Tesla в Калифорнии, нарушив карантин местных властей

13.05.2020, 2:26, Новости дня

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск игнорирует распоряжения властей Калифорнии, призванные остановить распространение коронавируса, заручившись поддержкой президента Дональда Трампа. Действия Маска вызвали волну критики в соцсетях.

На сторону Маска встал президент Трамп, во вторник утром написавший в Твиттере о том, что власти штата должны разрешить открыть завод Tesla в районе Сан-Франциско, несмотря на распоряжения местного департамента здравоохранения о временном закрытии предприятия.

«Калифорния должна позволить Tesla и Илону Маску открыть завод, СЕЙЧАС ЖЕ. Это можно сделать быстро и безопасно!», – написал президент, присоединившись ко многим из 34 миллионов подписчиков Маска в Твиттере, которые поддерживают действия бизнесмена.

Среди наиболее яростных критиков Маска – Лорена Гонсалес, член законодательного собрания Калифорнии, которая обрушилась на генерального директора Tesla после того, как тот пригрозил перенести все операции компании в Техас или Неваду. Гонсалес заявила, что компания не заботится о безопасности сотрудников и запугивает власти штата.

Калифорнийский завод Tesla открылся в понедельник, несмотря на вероятность того, что власти штата могут арестовать Маска за неподчинение указу о прекращении деятельности в связи с угрозой распространения коронавируса. Завод продолжил работу во вторник. По словам представителя округа Аламеда, компания в понедельник представила подробный план защиты здоровья сотрудников, который сейчас рассматривают в окружном департаменте здравоохранения.

Власти округа считают, что завод Tesla не является критически важным предприятием, и не разрешают компании возобновить деятельность в полной мере. В понедельник департамент здравоохранения Аламеды предупредил, что Tesla нарушает санитарные распоряжения властей округа, выразив надежду на то, что компания будет подчиняться действующему указу «без принудительных мер».

Согласно законодательству, действующему в Калифорнии, нарушителям санитарных приказов грозит штраф в размере до 1000 долларов в день или 90 дней заключения.

Завод компании во Фремонте, находящемся к югу от Сан-Франциско, был закрыт 23 марта. На предприятии работают около 10 тысяч человек.