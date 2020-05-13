Черкасская ОГА просит Кабмин разрешить работу непродовольственных рынков и междугороднего транспорта

13.05.2020, 2:20, Новости дня

Черкасская облгоадминистрация просит Кабинет Министров Украины разрешить работу непродовольственных рынков и городского и междугороднего пассажирского сообщения. Об этом 12 мая сообщил глава Черкасской ОГА Роман Боднар в видеообращении, опубликованном в Facebook.

“Завтра будет заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, как раз эта комиссия уполномочена принимать решения”, – отметил он.

Власти региона считают, что работа рынков и регулярные пассажирские перевозки могут быть возобновлены “при условии жесткого соблюдения карантинных требований”. Боднар надеется, что решение может быть принято в ближайшие дни.

На сьогодні, 12 травня, в області лабораторно підтверджених 343 випадки інфікування коронавірусом. + 1 за останню… Posted by Роман Боднар on Teisipäev, 12. mai 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,21 млн человек, из них более 287 тыс. умерли, 1,47 млн выздоровели.

В Украине по состоянию на 12 мая коронавирус подтвержден у 16 023 граждан, из них 425 умерли, 3373 выздоровели.

В Черкасской области заболело 343 человека, 208 из них выздоровели, 15 скончались, отметил Боднар.