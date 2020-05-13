По турецкой Аланье проехал автобус с артистами, певшими “Катюшу”. Украинский посол возмутился

13.05.2020, 2:20, Новости дня

9 мая по улицам турецкого города Аланья проехал автобус со сценической площадкой, на которой актеры пели советские военные песни, в частности – “Катюшу”. Видео первым опубликовал на своем YouTube-канале пользователь Зураб Тулеев.

ВИДЕОВидео: ZURAB TULEEV / YouTube

Посол Украины в Турции Андрей Сибига написал 11 мая в Twitter, что считает акцию фарисейской и нарушающей карантин.

Окреме питання, чому учасники фарисейської акції порушують правила дотримання карантину, наражаючи оточуючих на небезпеку #COVID19

— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) May 11, 2020

В другом твите он высказал предположение, что местные власти были введены в заблуждение.

“Поддержка мэрией Аланьи рашистской провокационной акции является неуважением к чувствам миллионов украинцев. Неужели украинский турист больше не желанный в прекрасной Аланье?” – возмутился Сибига.