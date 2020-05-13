 

Генсек НАТО призвал готовиться к долгосрочным последствиям пандемии коронавируса

13.05.2020, 2:20, Новости дня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к долгосрочным последствиям пандемии COVID-19. Как сообщает пресс-служба НАТО, об этом он заявил 12 мая в ходе видеоконференции с министрами обороны стран – членов Альянса.

По его словам, в условиях пандемии коронавируса “как никогда важно помогать нашим членам и партнерам в повышении устойчивости населения и борьбе с дезинформацией”.

Столтенберг заявил, что НАТО помогает в борьбе с последствиями эпидемии “посредством воздушных перевозок, обмена медицинским опытом, разработки инновационных мер реагирования и развертывания вооруженных сил союзников для поддержки гражданских властей”.

Он добавил, что “проблемы безопасности не уменьшились из-за COVID-19 и потенциальные противники будут пытаться проверить решимость НАТО”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,23 млн человек, из них более 290 тыс. умерли, 1,48 млн выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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