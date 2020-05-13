Мнение: Вы никогда не станете людьми, вы просто дешевые мрази – которыми и являетесь…

13.05.2020, 2:06, Разное



На радость клоунов о том, что Песков заразился коронавирусом.

Мрази еще не поняли. Для них, мало того, что кончилось все в самом начале. Мрази – продолжают себя стрелять в башку. Клево, когда у тебя там бидон, правда? Пустой!

Вам конец, дебилы. В вас нет ничего – ни сострадания, ни упокоения, ничего! Более того – вы и есть нацисты, хотя нет – дешевая пародия.

И я понимаю, вас, мразей. Все или почти все мои друзья, кто болен либерализмом, сейчас порадовались.

Пардон, вы не люди, вы – суки. И говорю, молитесь, твари, вы сейчас снова и снова – засветились.

Поэтому когда вам станет совсем херово – не удивляйтесь. Но. У нас народ добрый только до поры.

Не, не счастья вам. Вам – поделом.

А моим друзьям и читателям – берегите себя.

Вместе победим!