“Очень волнуюсь”: дочь откровенно об инфицированном Дмитрии Пескове

13.05.2020, 1:42, Разное

Для начала Елизавета уточнила, что виделась с отцом в последний раз десять дней назад. Родственники живут раздельно. Лиза пояснила, что они встречались на улице, сохраняя все меры предосторожности, введенные в связи с пандемией коронавируса. “Созваниваюсь с ним по несколько раз в день”, – сообщила Елизавета, однако рассказывать о состоянии отца отказалась.

При этом Пескова призналась, что беспокоится за родителя. “Я, естественно, очень волнуюсь. Надеюсь, умников, которые не верят в коронавирус, уже не осталось, и все осознали серьезность ситуации”, – заявила Елизавета. При этом сама дочь Дмитрия Пескова, по ее словам, чувствует себя хорошо и “абсолютно здорова”.

Между тем стало известно, что с коронавирусом слегла и жена пресс-секретаря, прославленная фигуристка Татьяна Навка. Супругов отвезли в одну из столичных клиник. Причем, по словам самой спортсменки, она куда лучше переносит болезнь, чем ее муж.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 12 Май 2020 в 5:37 PDT

Отметим, что об инфицировании сообщил сам Дмитрий Песков. Это далеко не первый случай заражения коронавирусом человека из ближайшего окружения президента России. Ранее о таком диагнозе во время совещания в онлайн-режиме сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Напомним, с 12 мая в России начали поэтапно снимать ограничения в связи с пандемией коронавируса. Со вторника в стране стали функционировать многие предприятия. Однако полностью самоизоляция не завершена. Например, в Москве ее продлили до конца мая.