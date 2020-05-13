Любитель скорости Прилучный нахватал штрафов за карантин

13.05.2020, 1:42, Разное

В СМИ появилась информация, что мужчина – любитель быстрой езды. За последние месяцы артист успел несколько раз нарушить правила дорожного движения.

По сообщениям инсайдеров, Павел Прилучный задолжал государству почти 20 тысяч рублей. Камеры зафиксировали, что автомобили марки “Рендж Ровер” и “Мерседес-Бенц” ездят не по правилам.

Есть сведения, что в середине апреля в районе станции метро “Беговая” в Москве машина, принадлежащая артисту, пересекла сплошную линию и заехала на встречную полосу. Также до этого транспортное средство артиста заметили в Подмосковье в момент превышения скорости на трассе М-1.

Актер не спешит реагировать на “письма счастья” от ГИБДД. На данный момент точная сумма долга – 19 тысяч 500 рублей.

Напомним, около месяца назад Агата Муцениеце публично обвинила Павла Прилучного в домашнем насилии. Эпизод получил широкий общественный резонанс. Супруга звезды попросила помощи у своей аудитории, а также рассказала, что агрессия мужа стала итогом его десятидневного запоя.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Апр 2020 в 3:10 PDT

Накануне введения в Москве режима самоизоляции пара сообщила о расставании, однако карантин внес свои коррективы. В итоге семья решила переждать эпидемию коронавируса в загородном доме вместе с детьми. Увы, воссоединение закончилось грязным скандалом.