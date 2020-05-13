Головная подлодка проекта 955А «Князь Владимир» вышла на контрольные испытания

13.05.2020, 1:30, Новости дня

Головной атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» модернизированного проекта 955А «Борей-А» вышел в море на контрольные испытания перед включением в состав ВМФ России, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Князь Владимир» ушел во вторник из Северодвинска в Белое море на контрольные испытания, по итогам которых будет приниматься решение о введении субмарины в состав ВМФ», – приводит слова источника ТАСС.

Другой источник отметил, что по предварительным данным подлодку должны принять в боевой состав до конца мая.

Ранее АПЛ «Князь Владимир» планировалось передать флоту до конца июня.

«Князь Владимир» – первый стратегический подводный крейсер, построенный по обновленному проекту 955А (был спущен на воду в ноябре 2017 года). По данным Минобороны, он имеет меньшую шумность, лучшие системы маневрирования и удержания на глубине, а также усовершенствованную систему управления оружием.

В составе Северного и Тихоокеанского флотов находятся три ракетоносца проекта 955, каждый из которых несет на борту по 16 ракет «Булава», также подлодки оснащены торпедными аппаратами калибра 533 мм.

На разных стадиях строительства на «Севмаше» находятся четыре «Борея-А». Кроме того, подписан контракт на строительство еще двух ракетоносцев проекта 955А.