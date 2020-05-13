 

Польский бизнесмен – без сезонных рабочих с Украины Польшу ждёт катастрофа

13.05.2020, 1:20, Новости дня

Глава польской Ассоциации переработчиков фруктов и овощей Анджей Гайовничек заявил, что Польша критически зависит от трудовых мигрантов с Украины, особенно в сезон сбора фруктов и овощей. Как пишет «Телеканал новин 24», Гайовничек добавил, что если в ближайшее время в связи с карантином украинцы не смогут приехать на начало сезона сбора клубники, то это может привести даже к протестам польских аграриев.


Reuters

Польша критически зависит от трудовых мигрантов с Украины, особенно в сезон сбора фруктов и овощей. Как передаёт «Телеканал новин 24», об этом заявил глава польской Ассоциации переработчиков фруктов и овощей, владелец одного из крупнейших перерабатывающих предприятий в Польше Анджей Гайовничек.

«Польша является огромным производителем продуктов питания, одним из крупнейших в Европе. Скажем, мы больше всех в ЕС выращиваем шампиньонов. Поэтому если работники из Украины не приедут — будет катастрофа. То, что будет выращено в полях, пропадёт, поскольку некому будет собирать», — заявил Гайовничек.

По словам бизнесмена, в Польше сейчас потребность в «сотнях тысячах» сезонных работников с Украины. Если в ближайшее время в связи с карантином украинцы не смогут приехать на начало сезона сбора клубники, то это может привести даже к протестам польских аграриев.

Гайовничек говорит, что среди поляков мало кто согласится работать в поле, в холодильных помещениях, ведь это — тяжкий труд. По его мнению, «все хотели бы сидеть в офисах, а для  выполнения тяжёлой физической работы нет много желающих».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Fox News – закрытие дела против Флинна возмутило СМИ и политиков

23.04 / На европейских рынках – смешанная динамика, азиатские – закрылись ростом

12.05 / Макконнелл продвигает законопроект о защите от исков из-за коронавируса

06.04 / США нацелились на Луну

21.04 / Лавров заявил об отказе США объявить гуманитарную паузу на фоне пандемии

04.05 / 12 стран мира с самой высокой долей удаленных сотрудников

19.04 / Еще 84 пациента с коронавирусом выздоровели в Москве, установлены выплаты донорам плазмы

10.05 / Маск заявил, что благодаря разработке его компании человеческая речь через пять лет устареет

14.04 / DT – 64-летний француз случайно катапультировался из истребителя, полёт на котором ему подарили коллеги

24.04 / Суд в Гааге разрешил судьям по делу MH17 рассматривать показания 12 анонимных свидетелей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска