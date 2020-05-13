 

Помпео назвал чудовищным убийство детей и матерей в роддоме Кабула

13.05.2020, 1:10, Новости дня

Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают два новых ужасных теракта в Афганистане. Об это говорится в официальном заявлении госсекретаря Майка Помпео.

В результате немыслимого нападения боевики захватили одну из самых известных в Кабуле больниц, в которой находился родильный дом, работающий под патронажем организации «Врачи без границ». В больнице террористы убили как минимум 13 невинных людей, в том числе новорожденных младенцев, их матерей и медработников.

«Любое нападение на невинных людей непростительно, но нападение на младенцев и рожениц в родильном доме – это абсолютное злодеяние», – говорится в заявлении госсекретаря.

Одновременно в восточной афганской провинции Нангархар террорист-смертник напал на церемонию похорон местного командира полиции. В результате взрыва, произведенного террористом, погибли по меньшей мере 26 человек и более 68 получили ранения.

В заявлении отмечается, эти преступления совершены во время священного для мусульман месяца Рамадан, проходящего в условиях пандемии коронавируса. Движение «Талибан» уже заявило, что оно никоим образом непричастно к этому нападению и осудило это преступление.

«Талибы и афганское правительство должны сотрудничать, чтобы привлечь виновных к ответственности, – подчеркивается в заявлении Майка Помпео, – До тех пор, пока не будет снижен уровень насилия и не будет достигнут прогресс на пути политического урегулирования, Афганистан будет оставаться уязвимым для терроризма».

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / Православные христиане готовятся отметить главный праздник – Пасху

31.03 / Инсайдеры опубликовали фото новой формы сборной России по футболу

18.04 / Le Monde – «делают тяжёлую работу за французов» — иностранные врачи воюют с пандемией за мизерную зарплату

30.04 / Путин пообщается с волонтерами и проведет совещание по экономике

05.04 / Мужчина застрелил пять человек в поселке под Рязанью

27.04 / Патриарх Кирилл пригрозил “церковно-административной ответственностью” священникам, не соблюдающим карантин

06.05 / Мурашко заявил об изменении отношения к медикам в обществе

07.05 / США и восточноевропейские страны: май 45-го не принес свободы всей Европе

20.04 / Назван средний возраст заболевших коронавирусом в России

10.04 / Euronews – брошенные животные на опустевших улицах мира очень скучают по добрым прохожим

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска