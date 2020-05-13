Помпео назвал чудовищным убийство детей и матерей в роддоме Кабула

13.05.2020, 1:10, Новости дня

Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают два новых ужасных теракта в Афганистане. Об это говорится в официальном заявлении госсекретаря Майка Помпео.

В результате немыслимого нападения боевики захватили одну из самых известных в Кабуле больниц, в которой находился родильный дом, работающий под патронажем организации «Врачи без границ». В больнице террористы убили как минимум 13 невинных людей, в том числе новорожденных младенцев, их матерей и медработников.

«Любое нападение на невинных людей непростительно, но нападение на младенцев и рожениц в родильном доме – это абсолютное злодеяние», – говорится в заявлении госсекретаря.

Одновременно в восточной афганской провинции Нангархар террорист-смертник напал на церемонию похорон местного командира полиции. В результате взрыва, произведенного террористом, погибли по меньшей мере 26 человек и более 68 получили ранения.

В заявлении отмечается, эти преступления совершены во время священного для мусульман месяца Рамадан, проходящего в условиях пандемии коронавируса. Движение «Талибан» уже заявило, что оно никоим образом непричастно к этому нападению и осудило это преступление.

«Талибы и афганское правительство должны сотрудничать, чтобы привлечь виновных к ответственности, – подчеркивается в заявлении Майка Помпео, – До тех пор, пока не будет снижен уровень насилия и не будет достигнут прогресс на пути политического урегулирования, Афганистан будет оставаться уязвимым для терроризма».