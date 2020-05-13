В Афганистане произошел взрыв на похоронах начальника полиции, 24 погибших
13.05.2020, 1:05, Новости дня
12 мая смертник подорвал себя в толпе, собравшейся на похороны шефа местной полиции в районе Хева (провинция Нангархар, Афганистан). Об этом сообщило министерство внутренних дел Афганистана в Facebook.
По данным ведомства, жертвами теракта стали 24 человека, 68 были ранены.
ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو برید په تړاو د کورنیو چارو وزارت اعلامیهسهشنبه ۲۳ غویی ۱۳۹۹نن سهار شاوخوا ۱۱ بجې…
Posted by وزارت امور داخله – د کورنیو چارو وزارت on Teisipäev, 12. mai 2020
На церемонии присутствовал депутат афганского парламента, он выжил при взрыве, информирует Reuters.
Нангархар расположен на востоке страны, недалеко от границы с Афганистаном. Провинция не раз становилась объектом атак исламистских группировок. Сегодня ни одна из них не взяла ответственности за теракт.
12 мая в Афганистане произошло два нападения террористов с массовыми жертвами. В Кабуле неизвестные напали на больницу и роддом, убив 15 человек.
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