В Афганистане произошел взрыв на похоронах начальника полиции, 24 погибших

13.05.2020, 1:05, Новости дня

12 мая смертник подорвал себя в толпе, собравшейся на похороны шефа местной полиции в районе Хева (провинция Нангархар, Афганистан). Об этом сообщило министерство внутренних дел Афганистана в Facebook.

По данным ведомства, жертвами теракта стали 24 человека, 68 были ранены.

ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو برید په تړاو د کورنیو چارو وزارت اعلامیهسه‌شنبه ۲۳ غویی ۱۳۹۹نن سهار شاوخوا ۱۱ بجې… Posted by ‎وزارت امور داخله – د کورنیو چارو وزارت‎ on Teisipäev, 12. mai 2020

На церемонии присутствовал депутат афганского парламента, он выжил при взрыве, информирует Reuters.

Нангархар расположен на востоке страны, недалеко от границы с Афганистаном. Провинция не раз становилась объектом атак исламистских группировок. Сегодня ни одна из них не взяла ответственности за теракт.

12 мая в Афганистане произошло два нападения террористов с массовыми жертвами. В Кабуле неизвестные напали на больницу и роддом, убив 15 человек.