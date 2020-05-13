Во Львове мужчина угрожал взорвать гранату в ресторане, полиция три часа вела с ним переговоры

13.05.2020, 1:05, Новости дня

Правоохранители после длительной спецоперации задержали злоумышленника, который угрожал взорвать ресторан в Винниках (город, восточное предместье Львова, входящий в Лычаковский район города). Об этом вечером 12 мая сообщила в Facebook пресс-служба областного управления Национальной полиции.

В результате происшествия никто не пострадал.

Около 19.30 в ресторан зашел мужчина и заявил, что у него с собой граната. В ресторане проводились ремонтные работы, все, кто был внутри, вышли из помещения.

Переговоры с мужчиной вел глава полиции Львовской области Василий Виконский.

Около 22.40 злоумышленник, 27-летний львовянин, сдался. Оружия и боеприпасов при нем не оказалось. Его доставят в суд для избрания меры пресечения.

Правоохоронці затримали зловмисника, який погрожував підірвати ресторан у ВинникахСпецоперацію завершено – внаслідок… Posted by Поліція Львівської області on Teisipäev, 12. mai 2020

Мотивы захватчика полиция не сообщает.

Издание Zaxid.net уточняет, что инцидент произошел на террасе ресторана “Святослав”, который принадлежит депутату Львовского горсовета, президенту футбольного клуба “Рух” Григорию Козловскому.