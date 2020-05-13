 

ВВП Украины сократился на 1,2% – сильнее, чем прогнозировалось

13.05.2020, 1:05, Новости дня

Внутренний валовый продукт Украины в январе – марте 2020 года сократился на 1,2%. Об этом говорится в обзоре (.pdf) экономической активности, опубликованном 12 мая на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

“Как и ожидалось, по итогам марта падение экономики усугубилось. Так, по итогам января – марта сокращение сводного индекса производства составило 3,8% (падение на 1,8% в январе – феврале)”, – сказано в отчете.

Как сообщает Минэкономразвития, в марте отдельные подвиды производственной деятельности “начали испытывать негативное влияние от распространения в мире COVID-19 (в частности, из-за логистических проблем и уменьшения спроса в мире на украинскую промышленную и сельскохозяйственную продукцию на фоне падения экономической активности) и внедрения карантинных мер по сдерживанию пандемии внутри страны”.

“В комплексе с сочетанием сдерживающих факторов, сложившихся в предыдущие периоды, сокращение объемов ВВП в январе – марте оценено несколько выше, чем прогнозировалось ранее, – 1,2% против прогнозируемых 0,9%”, – говорится в отчете.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в китайском Ухане. В конце февраля – начале марта 2020 года эпицентр эпидемии переместился в Европу, затем – в США. В Украине первый случай заражения был подтвержден 3 марта. К 12 мая коронавирус подтвержден у 16 023 украинцев, из них 425 умерли, а 3373 выздоровели.

По оценкам МВФ, пандемия коронавируса спровоцировала самый масштабный со времен Великой депрессии экономический кризис.

По прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%. Согласно прогнозу МВФ, ВВП упадет на 7,7%, рост потребительских цен будет на уровне 4,5%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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