Медсестры – скромные герои битвы с пандемией

13.05.2020, 0:56, Новости дня

Медицинские сёстры отметили 12 мая профессиональный праздник. Они считаются средним медперсоналом, но без их помощи не может обойтись ни один врач. Из-за пандемии большинство из них встречают праздник на рабочем месте, в сложнейших условиях.

Остались самые стойкие. Шестичасовые смены у постелей больных, экзема под резиновыми перчатками и защитными костюмами, запотевшие очки и уже полтора месяца в отрыве от семьи. Так работают сейчас медсестры барнаульской городской больницы номер. Да и не только они – весь средний медицинский персонал страны сейчас, можно сказать, на передовой.

Несмотря ни на что, настрой позитивный, да и повод есть: 12 мая — профессиональный праздник, Международный день медицинской сестры. Отмечают его и в других странах. Из главного российского форпоста борьбы с коронавирусом — больницы в Коммунарке — на прямую связь с медиками из Италии, Израиля, Польши и других стран вышел главный врач клиники Денис Проценко.

"Дорогие сестры, вы знаете, самая неправильная штука, что медсестра – помощник врача. Ни один хирург, терапевт не сможет ничего добиться без четко налаженной работы сестер. Я уверен, что сестра – это основа любого медицинского центра. Я от всего сердца поздравляю сестер с праздником", — сообщил он.

Модератором международной конференции выступила Нюта Федермессер – учредитель фонда помощи хосписам "Вера". Сейчас она сама лечится от коронавируса в Коммунарке — заразилась во время работы в Нижегородской области. Член Центрального штаба ОНФ рассказала коллегам о том, как оказывается паллиативная помощь в РФ в условиях пандемии: "Одна из самых ценных вещей в паллиативной помощи – трудно не дотрагиваться до людей, трудно не прощаться, но организовать прощание по Скайпу, через Зум или по телефону. Как ни странно, это тоже невероятная помощь"

Этот телемост организовал Общероссийский народный фронт. Обсуждали медики не только профессиональные вопросы, но и мечты, в первую очередь те, которые исполнятся после окончания эпидемии коронавируса. Эта и другие акции ОНФ по всей нашей стране помогли медикам, как говорится, почувствовать праздник.

Поздравили медиков в Ростове, аналогичные акции ОНФ прошли во многих городах – в Мурманске, Липецке, Чите, Саратове, Омске, Волгограде, Оренбурге, Уфе, Краснодаре, Астрахани. Медсестрам дарили сладости и цветы, пели песни, писали слова благодарности – на асфальте, плакатах, лентах, шарах.

А в подмосковном Одинцове поздравить медицинский персонал решили стрит-артом. По задумке авторов, картина должна напоминать всем, кто ее видит, какую важную работу выполняют медсестры, порой, с риском для собственной жизни.

"Сегодня по всему миру те люди, которые борются за жизнь каждого из нас, они так же подвергают себя опасности. И поэтому низкий поклон. Эта работа специально для них", — сообщил Дмитрий Левочкин, художник, президент Фонда поддержки современного искусства.

В этот день поздравляли не только действующих медиков, но и ветеранов. В Липецкой области активисты ОНФ пришли к Генриетте Буевой. 95-летняя сержант медицинской службы в свое время приписала себе пару лет, чтоб уйти на фронт, и до сих пор готова прийти на помощь пациентам и коллегам, если понадобится. Так же, как и она, настроены все медицинские сестры, считает ветеран. Ведь это не профессия – это такая судьба: помогать людям.