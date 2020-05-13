В Черногории задержан епископ Сербской православной церкви

13.05.2020, 0:56, Новости дня

В черногорском городе Никшиче местная полиция задержала епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви Иоанникия и еще семерых священников. Поводом для этого стало собрание граждан в условиях запрета на них проведение в связи с пандемией коронавируса.

Во вторник, 12 мая в Черногории верующие отмечают праздник Василия Острожского — самого почитаемого в стране святого, напоминает ТАСС. Обычно в этот день на богомолье в монастырь Острог собираются от 300 тысяч до 500 тысяч человек, однако в связи с пандемией собрания запрещены, а подъезды к монастырю заблокированы полицией. В условиях введенных ограничений верующие собрались на богослужение в ближайшем к обители городе Никшиче.