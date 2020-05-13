Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 мая 2020 года

13.05.2020, 0:25, Разное

Для россиян самой обсуждаемой из последних новостей, которые касаются распространения коронавируса, остается весть о диагнозе Дмитрия Пескова. Официальный представитель Кремля остается в больнице.

Новый день готовит и новые вызовы. 13 мая народ пристально следит за данными официальной статистики. Люди надеются, что скорость распространения коронавируса в России наконец остановится на одном уровне, что подарит им надежду на улучшение ситуации в будущем.

Коронавирус в Москве

Заболели – 121 301

Умерли – 1179

Выздоровели – 19 642

Коронавирус в России

Заболели – 232 378

Умерли – 2 120

Выздоровели – 43 540

Коронавирус в мире

Заболели – 4 301 176

Умерли – 289 106

Выздоровели – 1 548 287

Статистика на сегодня

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква121 3011 17919 642Россия232 3782 12043 540США1 390 47682 096262 697Весь мир4 301 176

289 106

1 548 287

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