Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 мая 2020 года

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13.05.2020, 0:25, Разное

Для россиян самой обсуждаемой из последних новостей, которые касаются распространения коронавируса, остается весть о диагнозе Дмитрия Пескова. Официальный представитель Кремля остается в больнице.

Новый день готовит и новые вызовы. 13 мая народ пристально следит за данными официальной статистики. Люди надеются, что скорость распространения коронавируса в России наконец остановится на одном уровне, что подарит им надежду на улучшение ситуации в будущем.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 121 301
  • Умерли – 1179
  • Выздоровели – 19 642

Коронавирус в России

  • Заболели – 232 378
  • Умерли – 2 120
  • Выздоровели – 43 540

Коронавирус в мире

  • Заболели – 4 301 176
  • Умерли – 289 106
  • Выздоровели – 1 548 287

Статистика на сегодня

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква121 3011 17919 642Россия232 3782 12043 540США1 390 47682 096262 697Весь мир4 301 176
289 106
1 548 287

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