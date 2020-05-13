“Это так стыдно”: успешная певица Елка порассуждала о бедности

13.05.2020, 0:25, Разное

Певица Елка не скрывает, что детство для нее – это самый

счастливый период в жизни, однако ассоциируется он с нуждой. Семья Елизаветы

испытывала серьезные материальные трудности.

Иванцив рано пошла работать. Она была слишком юна, чтобы

трудиться официально, поэтому первое время делала это нелегально. Елизавета

устроилась в аптеку. Будущая вокалистка клеила ценники и мыла полы. “Я из очень

бедной семьи. Бедность – это так стыдно. Это делает тебя и уязвимой, и

подозрительной, ты остро реагируешь на все”, – признается певица Елка.

Когда Иванцив предложили работу певицы

в Москве,

она долго не могла поверить. Елизавета полагала, что это чья-то злая шутка. Тем

не менее, будущая звезда решила рискнуть. Записав несколько композиций, Елка получила предложение о постоянном сотрудничестве. После съемок первого

клипа артистка переехала из родного Ужгорода, что на Украине, в российскую

столицу.

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Публикация от Елизавета Вальдемаровна (@elkasinger) 18 Апр 2020 в 5:26 PDT

Певица Елка считает, что она пришла к успеху благодаря упорной

работе и поддержке близких. Мама всегда верила в уникальность Елизаветы, рядом

с родительницей звезда чувствует себя в безопасности. Отец тоже играл важную роль в становлении вокалистки и был для нее примером.