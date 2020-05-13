“Это так стыдно”: успешная певица Елка порассуждала о бедности
13.05.2020, 0:25, Разное
Певица Елка не скрывает, что детство для нее – это самый
счастливый период в жизни, однако ассоциируется он с нуждой. Семья Елизаветы
испытывала серьезные материальные трудности.
Иванцив рано пошла работать. Она была слишком юна, чтобы
трудиться официально, поэтому первое время делала это нелегально. Елизавета
устроилась в аптеку. Будущая вокалистка клеила ценники и мыла полы. “Я из очень
бедной семьи. Бедность – это так стыдно. Это делает тебя и уязвимой, и
подозрительной, ты остро реагируешь на все”, – признается певица Елка.
Когда Иванцив предложили работу певицы
в Москве,
она долго не могла поверить. Елизавета полагала, что это чья-то злая шутка. Тем
не менее, будущая звезда решила рискнуть. Записав несколько композиций, Елка получила предложение о постоянном сотрудничестве. После съемок первого
клипа артистка переехала из родного Ужгорода, что на Украине, в российскую
столицу.
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Певица Елка считает, что она пришла к успеху благодаря упорной
работе и поддержке близких. Мама всегда верила в уникальность Елизаветы, рядом
с родительницей звезда чувствует себя в безопасности. Отец тоже играл важную роль в становлении вокалистки и был для нее примером.
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