Разработан метод оценки качества авокадо

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13.05.2020, 0:20, Новости дня

Установлено, что по причине наличия повреждений до 30% авокадо выбрасываются. Оценить качество плодов можно вручную или при помощи пневматического приспособления.

Чтобы сократить потери, ученые предлагают оценивать спелость бесконтактным способом при помощи лазера, вибрации и эффекта Допплера. Лазерный допплеровский виброметр обычно используется для контроля качества промышленной продукции.

Ученые предлагают оценивать спелость авокадо во время их движения по конвейеру, направляя на них лазерный луч и измеряя доплеровский сдвиг частоты вибрации. С помощью такого метода плоды будут оставаться целыми, а это способно существенно снизить процент брака.



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