Эксперты выяснили, как на сложные молекулы в космосе влияет излучение

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13.05.2020, 0:20, Новости дня

Группа ученых продемонстрировала двойственную роль фотохимических процессов в образовании сложных органических молекул в межзвездной среде.

Ученые показали, что интенсивное ультрафиолетовое излучение массивных звезд способно разрушить многоатомные молекулы и предотвратить развитие сложных молекул в незащищенных местах. Созданию сложных органических молекул в защищенных областях способствует слабое вторичное излучение.

Во время исследования обнаружилось, что излучение имеет двойственное влияние на формирование сложных органических молекул. Оно способно одновременно разрушать незащищенные молекулы в межзвездной среде и способствовать формированию новых соединений на поверхности частиц космической пыли.



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